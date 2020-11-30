Финал шоу 'Танці з зірками 2020': кто выиграл и где смотреть онлайн выпуск

В воскресенье, 29 ноября, состоялся грандиозный финал популярного шоу "Танці з зірками" на телеканале "1+1". В эфире проекта прошла настоящая ожесточенная борьба за кубок победителя.

Победу в шоу одержала пара Санта Димопулос и Макс Леонов, однако от кубка они отказались в пользу соперницы – Юлии Саниной. Подобная сенсация произошла в программе впервые (чтобы посмотреть видео полного 14 выпуска, доскролльте до конца страницы).

Так, каждая пара исполнила по три танца: первый – с которым пришли на проект, второй – самый яркий танцевальный номер сезона и третий – новая постановка.

За кубок боролись три пары: Санта Димопулос и Макс Леонов, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Юлия Санина и Дима Жук.

"Черная пантера" проекта Санта Димопулос станцевала фокстрот, "тигрица" Надежда Мейхер не только станцевала, но и спела на паркете во время выполнения фламенко, а рок-дива Юлия Санина покорила страстным танго.

Как сообщал OBOZREVATEL, в финале шоу "Танці з зірками" внезапно появился сын члена жюри Григория Чапкиса – Грег. 90-летний хореограф не знал о том, что его сын прилетел в Украину из США, где живет уже много лет.