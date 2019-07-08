ГлавнаяНовости
МоваЯзык
СпортLady

/Люди

"Это привлекает": Винник дал совет "волчицам" Украины

1.2тЧитать материал на украинском

Украинский артист Олег Винник, который ранее поддержал партию певца Михаила Поплавского, сделал откровенное признание о женщинах.

Он украсил обложку женского журнала "Натали", снялся в романтической фотосессии и рассказал о качествах, которые ему нравятся в представительницах противоположного пола, передает РБК.

"Ценить саму себя, уважать и любить. Это важно – не быть самовлюбленной, а любить себя как женщину. Мужчину это притягивает", – рассказал Винник.

На улицах жара, а на страничках журнала Натали ещё жарче — ведь у нас мужской номер 💪 Ну и поэтому, разумеется, у нас на обложке главный мужчина страны — Олег Винник @olegg.vynnyk 🔥 ⠀ В новом номере: 💥 отвечаем на вопрос "Где найти мужчину мечты?"; 💥 откровенная беседа главного редактора Ирины Трухачевой @iryna_trukhachova с Олегом Винником; 💥 бизнес с мужем: плюсы и минусы; ⠀ Заинтриговали? А в номере ещё больше интересного 😉😏 ⠀ #журнал_натали #натали_стиль#натали_мода #натали_шоубиз#шоубиз #шоубизнес #cover #magazinecovers #олегвинник #nataliua #annhathaway #винник #молодавовчиця #иринатрухачева #olegvynnyk #vynnyk #olegvynnik

Публикация от Журнал "Натали" (@natalimagazine)

Он также вспомнил, как начинал свой первый европейский тур с Вильнюса, который прошел успешно, но было непросто.

"Приходилось давать по три концерта подряд, каждый день переезды. Триумфом стала Прага. Я не люблю это слово, но меня реально "разорвало". Там было где-то процентов 80 украинцев. Люди с флагами в зале на 2 тысячи человек пели, танцевали, кричали. Это было так круто, а я был действительно счастлив", – рассказал Винник журналистам.

Олег Винник

Олег Винник

instagram/olegg.vynnyk

Олег Винник

Олег Винник

instagram/olegg.vynnyk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Винник посетил вместе с Поплавским украинский телеканал, где признался, что поддерживает "Аграрную партию Украины".

Позже артисту пришлось убегать от журналистов после агитационного концерта для политсилы, потому что у него спросили о причастности Поплавского к принятию "диктаторских законов" 16 января.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персона
Олег Винник
Место
Украина
Тег
шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Трубицын Александр
Трубицын Александр
СМЫСЛ ЗАГОЛОВКА: ""Это привлекает": Винник дал совет ПРОСТИТУТКАМ Украины". :-))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Трубицын Александр
Трубицын Александр
"Лупанарий (также лупанар, лат. lupānar или lupānārium) — публичный дом в Древнем Риме, размещённый в отдельном здании. Название происходит от латинского слова «ВОЛЧИЦА» (лат. lupa) — так в Риме называли ПРОСТИТУТОК". :-)))))) Изысканный кугутский комплимент!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel