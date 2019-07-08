"Это привлекает": Винник дал совет "волчицам" Украины

Украинский артист Олег Винник, который ранее поддержал партию певца Михаила Поплавского, сделал откровенное признание о женщинах.

Он украсил обложку женского журнала "Натали", снялся в романтической фотосессии и рассказал о качествах, которые ему нравятся в представительницах противоположного пола, передает РБК.

"Ценить саму себя, уважать и любить. Это важно – не быть самовлюбленной, а любить себя как женщину. Мужчину это притягивает", – рассказал Винник.

Он также вспомнил, как начинал свой первый европейский тур с Вильнюса, который прошел успешно, но было непросто.

"Приходилось давать по три концерта подряд, каждый день переезды. Триумфом стала Прага. Я не люблю это слово, но меня реально "разорвало". Там было где-то процентов 80 украинцев. Люди с флагами в зале на 2 тысячи человек пели, танцевали, кричали. Это было так круто, а я был действительно счастлив", – рассказал Винник журналистам.

Олег Винник instagram/olegg.vynnyk

Олег Винник instagram/olegg.vynnyk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Винник посетил вместе с Поплавским украинский телеканал, где признался, что поддерживает "Аграрную партию Украины".

Позже артисту пришлось убегать от журналистов после агитационного концерта для политсилы, потому что у него спросили о причастности Поплавского к принятию "диктаторских законов" 16 января.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!