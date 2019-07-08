"Это привлекает": Винник дал совет "волчицам" Украины

Украинский артист Олег Винник, который ранее поддержал партию певца Михаила Поплавского, сделал откровенное признание о женщинах.
Он украсил обложку женского журнала "Натали", снялся в романтической фотосессии и рассказал о качествах, которые ему нравятся в представительницах противоположного пола, передает РБК.
"Ценить саму себя, уважать и любить. Это важно – не быть самовлюбленной, а любить себя как женщину. Мужчину это притягивает", – рассказал Винник.
На улицах жара, а на страничках журнала Натали ещё жарче — ведь у нас мужской номер 💪 Ну и поэтому, разумеется, у нас на обложке главный мужчина страны — Олег Винник @olegg.vynnyk 🔥 ⠀ В новом номере: 💥 отвечаем на вопрос "Где найти мужчину мечты?"; 💥 откровенная беседа главного редактора Ирины Трухачевой @iryna_trukhachova с Олегом Винником; 💥 бизнес с мужем: плюсы и минусы; ⠀ Заинтриговали? А в номере ещё больше интересного 😉😏 ⠀ #журнал_натали #натали_стиль#натали_мода #натали_шоубиз#шоубиз #шоубизнес #cover #magazinecovers #олегвинник #nataliua #annhathaway #винник #молодавовчиця #иринатрухачева #olegvynnyk #vynnyk #olegvynnik
Он также вспомнил, как начинал свой первый европейский тур с Вильнюса, который прошел успешно, но было непросто.
"Приходилось давать по три концерта подряд, каждый день переезды. Триумфом стала Прага. Я не люблю это слово, но меня реально "разорвало". Там было где-то процентов 80 украинцев. Люди с флагами в зале на 2 тысячи человек пели, танцевали, кричали. Это было так круто, а я был действительно счастлив", – рассказал Винник журналистам.
Олег Винник
instagram/olegg.vynnyk
Олег Винник
instagram/olegg.vynnyk
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Винник посетил вместе с Поплавским украинский телеканал, где признался, что поддерживает "Аграрную партию Украины".
Позже артисту пришлось убегать от журналистов после агитационного концерта для политсилы, потому что у него спросили о причастности Поплавского к принятию "диктаторских законов" 16 января.
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