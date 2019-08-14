"Еще бы трусы показали": Пугачева и Вайкуле нарвались на критику из-за видео

Российская певица Алла Пугачева нарвалась на критику в сети из-за видео, которое опубликовал ее супруг комик Максим Галкин.

Так, в ролике Пугачева вместе со своей латвийской коллегой Лаймой Вайкуле шутливо назвали себя "дамами с дюн".

Лайма Вайкуле и Алла Пугачева Домашний очаг

В сети на видео отреагировали негативно. Многим поклонникам артисток такое поведение показалось некорректным.

"Нелепо как-то все это смотрится", "Они бы еще трусы свои всем показали. Все мы когда-то будем впадать в детство. грустно", "Юмор какой-то маразматический", "Вроде взрослые тетки", "Как говорится, с возрастом приходит мудрость, но иногда возраст приходит один к сожалению", - пишут в сети.

Ранее, Примадонна российской эстрады Алла Пугачева и ее подруга, певица Лайма Вайкуле мощно повеселились с алкоголем после "Рандеву" в Юрмале.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алла Пугачева восхитила поклонников стройными ногами в коротких шортах.

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