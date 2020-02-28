Украинская певица-трансгендер Зианджа, в прошлом – Борис Апрель, в очередной раз кардинально изменила внешность и имя.

Так, артистка обрезала волосы и сделала стрижку "под мальчика". А также сообщила, что ее теперь зовут Со Фамелу. Соответствующее фото, которое певица сопроводила текстом, она опубликовала на личной странице в Instagram.

Со Фамелу Фото: instagram/zifaamelu

"Странная, свободолюбивая и открытая миру. Меня зовут Со Фамелу и сегодня я рождаюсь заново! В честь этого для каждого из вас открыты двери в мой авантюрный, спонтанный и свободный от суждений мир! Здесь, в бесконечном сейчас, вы всегда можете быть собой. В новом десятилетии я предпочитаю любить и жить на полной мощности, без каких-либо правил и ограничений. Вы со мной?", –написала Фамелу.

Со Фамелу Фото: instagram/zifaamelu

Также певица отметила, что в марте должен выйти ее дебютный сингл.

"Это эра расправленных крыльев, новых открытий и исцеляющей силы. Я рада поделиться с вами тем, что в марте у меня выходит дебютный сингл", – подытожила Со Фамелу.

Со Фамелу Фото: instagram/zifaamelu

Со Фамелу Фото: instagram/zifaamelu

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, одной из ведущих конкурса Евровидение-2020 станет известная голландская бьюти-блогерша Никки де Ягер, которая недавно призналась, что родилась парнем.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!