Ефремов выплатил долг за похороны погибшего в ДТП Захарова
Российский актер Михаил Ефремов выплатил 111 тысяч рублей долга за похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с его участием.
Так, адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский потребовал возврата этих денег в иске, который подал уже после оглашения приговора актеру и подачи апелляции. Заседание по иску было назначено на 23 ноября, однако представители Ефремова перевели эту сумму заранее. Об этом сообщает издание Starhit.
"Все деньги мы перевели, они должны были поступить на счет. Поэтому со стороны потерпевших скорее всего будет отказ от иска, так как больше никаких претензий к нам у них быть не должно", – сообщил адвокат актера Петр Хархорин.
Отмечается, что гражданская супруга погибшего Ирина Стерхова не была включена в число пострадавших по данному делу, но Ефремов планирует выплатить компенсацию и ей, и матери Захарова. Хархорин рассказал, что пока этому препятствует проблема с оформлением доверенности на пользование средствами артиста.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Артист на момент ДТП был пьян, а также под воздействием марихуаны и кокаина.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня, в реанимации.
Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима. Однако позже артисту смягчили приговор до 7,5 лет.
Артиста отправили в колонию общего режима №4, которая находится в Белгородской области.
Стало известно, в каких условиях отбывает наказание Ефремов.