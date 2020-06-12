Ефремов не захотел извиняться перед семьей погибшего в ДТП мужчины

Актер Михаил Ефремов, которого обвиняют в деле о смертельном ДТП в Москве, не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии Сергея Захарова.

Журналисты поинтересовались у него, не хочет ли он извиниться перед семьей Захарова – мужчины, умершего вследствие ДТП, сообщило РИА "Новости".

Михаил Ефремов EADaily

"Вам никто не мешает извиниться!" – заявил один из репортеров.

"Михаил Олегович, может быть, прощение попросите?" – спросила корреспондент.

Со своей стороны артист промолчал. Также журналисты спрашивали его о допросе по делу о сбыте наркотиков, по которому тот проходит свидетелем. Ефремов заявил, что оставил подписку о неразглашении. После этого он зашел в свою квартиру вместе с полицией. Журналистов туда не пустили.

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