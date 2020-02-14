Это будет двойное счастье: друг Петросяна высказался о беременности его молодой жены

Друг российского комика Евгения Петросяна, художник Никас Сафронов, высказался о вероятной беременности его молодой жены Татьяны Бурхуновой.

Так, по словам знаменитости, рождение малыша пойдет Петросяну на пользу. Он отметил, что сейчас комик прекрасно выглядит, намного моложе своих лет, а за счет нахлынувших позитивных эмоций у него прибавится энергии. Об этом Сафронов сообщил в интервью изданию "Собеседник".

Никас Сафронов и Татьяна Бурхунова

"Я от многих слышал, что Петросян, вероятно, скоро во второй раз станет папой. Рождение ребенка – это всегда счастье, а для Евгения Вагановича, который пережил очень сложный развод, думаю, это будет двойное счастье. Он прекрасно выглядит, намного моложе своих лет, а за счет нахлынувших позитивных эмоций у него прибавится энергии. Молодая жена, ребенок – он сбросит лет 30. Да и на эмоциональном фоне это отразится положительно. Так что за Петросяна можно только порадоваться", – сказал Сафронов.

Евгений Петросян и Татьяна Бурхунова Фото: kp.ru

Также художник надеется, что несмотря на разницу в возрасте паре удастся сохранить семью и отношения.

"Им нужно очень нежно беречь свои чувства, чтобы не потерять любовь. Понимаете, когда у супругов большая разница в возрасте, сложнее сохранить семью. Так показывает практика. Когда разница в возрасте до двадцати лет, еще возможно создать крепкий союз. Когда разница в возрасте больше – гораздо сложнее... Поэтому Татьяна должна ценить, уважать и отдавать всю себя своему мужу. Только так они смогут прожить долго", – подытожил Сафронов.

Евгений Петросян и Татьяна Бурхунова Фото: fakty.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Татьяна Брухунова написала в своем Instagram, что постоянно поддается нападкам из-за романа с Петросяном, ведь многих возмущает ее возраст и тот факт, что она практически заменила в его жизни юмористку Елену Степаненко.

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