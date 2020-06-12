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12 июня • обновлено в 19:32
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Дорофеева показала пышную грудь на камеру: пикантное фото

1.6т
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Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила пышную грудь.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в укороченной толстовке с пикантным декольте и спортивных штанах.

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева

Instagram Нади Дорофеевой

Надя Дорофеева засветила пышную грудь

Надя Дорофеева засветила пышную грудь

Instagram Нади Дорофеевой

Отметим, что поклонники не смогли пройти мимо пикантной публикации Дорофеевой и засыпали ее комплиментами.

Дорофеева показала пышную грудь на камеру: пикантное фото
Дорофеева показала пышную грудь на камеру: пикантное фото
Дорофеева показала пышную грудь на камеру: пикантное фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Нади Дорофеевой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру

Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру

Instagram Нади Дорофеевой

Надя Дорофеева в откровенном купальнике

Надя Дорофеева в откровенном купальнике

Instagram Нади Дорофеевой

Соблазнительная Надя Дорофеева

Соблазнительная Надя Дорофеева

Instagram Нади Дорофеевой

Надя Дорофеева в пикантной фотосессии

Надя Дорофеева в пикантной фотосессии

Instagram Нади Дорофеевой

Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку"

Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку"

Instagram Нади Дорофеевой

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофеева взбудоражила поклонников фотографией, на которой позировала в черном белье, дополнив образ курткой.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Надя Дорофеева
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
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