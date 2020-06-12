Дорофеева показала пышную грудь на камеру: пикантное фото

Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила пышную грудь.
Соответствующий снимок звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в укороченной толстовке с пикантным декольте и спортивных штанах.
Надя Дорофеева
Instagram Нади Дорофеевой
Надя Дорофеева засветила пышную грудь
Instagram Нади Дорофеевой
Отметим, что поклонники не смогли пройти мимо пикантной публикации Дорофеевой и засыпали ее комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Нади Дорофеевой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру
Instagram Нади Дорофеевой
Надя Дорофеева в откровенном купальнике
Instagram Нади Дорофеевой
Соблазнительная Надя Дорофеева
Instagram Нади Дорофеевой
Надя Дорофеева в пикантной фотосессии
Instagram Нади Дорофеевой
Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку"
Instagram Нади Дорофеевой
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофеева взбудоражила поклонников фотографией, на которой позировала в черном белье, дополнив образ курткой.
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