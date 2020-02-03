"Плачу! Кузьма навсегда в наших сердцах!" Дорн выпустил трогательное видео в память о Скрябине

Украинский музыкант Иван Дорн выпустил трогательный клип в память о лидере группы "Скрябин" Андрее Кузьменко, который пять лет назад погиб в автокатастрофе.

Так, соответствующий ролик под названием "Кузьма" артист опубликовал на личной странице в YouTube. Он представляет собой монтаж нескольких видеозаписей с концертов Дорна, где тот живьем исполнял хит Скрябина "Танец пингвина" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Андрей Кузьменко и Иван Дорн Фото: gloss.ua

Иван Дорн выпустил клип в память о Скрябине Скриншот с видео

"Я обещал ему, что буду распространять его музыку везде, где только можно, и сегодня наша мечта исполнится!" – сказал Дорн в начале ролика. А в финале он показал отрывки из концертов, где в конце исполнения "Танец пингвинов", на экране во всю сцену появлялась фотография Андрея Кузьменко, и зрители скандировали: "Кузьма! Кузьма!"

Иван Дорн Скриншот с видео

Иван Дорн – "Кузьма" Скриншот с видео

Андрей Кузьменко и Иван Дорн Скриншот с видео

"Любим, помним. Кузьма всегда будет жить в наших сердцах", "Классно! Это лучшее для него там, чтобы помнили! 5 лет", "Как быстро летит время, но Кузьма вечен", "Плачу", "Респект, Иван", "Браво, Иван! Гениально! Спасибо!" – прокомментировали клип люди.

Напомним, что Андрей Кузьменко погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. Авария произошла в Днепропетровской области. Тойота Секвойя, которой управлял музыкант, столкнулась с молоковозом. От полученных травм Кузьма мгновенно погиб на месте, а его пассажирку, водителя молоковоза и его попутчицу доставили в больницу с травмами средней тяжести.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, единственная дочь трагически погибшего в 2015 году лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко Мария-Барбара вышла замуж. Подробности читайте здесь.

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