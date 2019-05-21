Дочь звезды "Квартал 95" примет участие в шоу "Голос. Діти"

В воскресенье, 26 мая, в 21:00 на телеканале "1+1" состоится премьера детского вокального проекта "Голос. Діти". Одной из участниц слепых прослушиваний нового сезона станет старшая дочь Евгения Кошевого Варвара.

Девочка уже принимала участие в шоу и дошла до этапа "Бои", сообщает "ТСН".

Варвара Кошевая "1+1"

Варвара говорит, что во время выступления на "слепых прослушиваниях" волновалась, но уже не так сильно, как в первый раз.

"Мне нравится эта сцена и то, что здесь нужно очень много работать. Это постоянное развитие, а конкуренция мотивирует становиться лучше", — сказала участница.

Как ранее писал OBOZREVATEL, старшая дочь известного украинского комика, звезды "Квартала 95" Евгения Кошевого Варвара произвела фурор во время выступления на шоу "Лига смеха". Так, девочка выступила вместе с командой "Луганская сборная" и предстала перед публикой в неожиданном образе.

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