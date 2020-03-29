Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком, Анна рассказала о событии, которое кардинально изменило ее. Таковым стал переезд и учеба девушки в США.

По словам Анны, ей было очень тяжело, когда она приехала в Америку. Ведь она абсолютно одна и никого не знала в этом мегаполисе. После первого дня в университете девушка позвонила со слезами маме и просила вернуться обратно. Однако Заворотнюк сказала дочери "успокоиться и потерпеть". Об этом Анна написала на личной странице в Instagram.

Анна Заворотнюк Фото: instagram/anna_zavorotnyuk

"Смена места жительства – это тот барьер, который не могут преодолеть многие из-за страха перемен и других жизненных обстоятельств. В начале, когда я решилась на переезд в Америку, меня переполняло чувство восторга и ожидания. Но когда я прибыла в Штаты и осознала, что абсолютно одна и никого не знаю, меня охватило невероятное чувство страха и паники. Мой первый день в университете закончился звонком маме, наполненный слезами и просьбой вернуться обратно. Моя мама, невероятно мудрая женщина, попросила меня потерпеть хотя бы несколько месяцев и если мне и дальше будет так же сложно, то конечно же я вернусь", – поделилась девушка.

Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной Фото: hellomagazine.com

Анна также отметила, что звонок маме ей очень помог и со временем ее страх перед неизвестностью исчез.

"Маленькими шажочками я начала преодолевать себя и взрослеть. В течении второго месяца, моего пребывания там я наконец встретила друзей. И жизнь сразу же заиграла другими красками. Я звонила родным и с восторгом рассказывала о своих достижениях в учебе и жизни в целом", – подытожила дочь Заворотнюк.

Анна Заворотнюк Фото: instagram/anna_zavorotnyuk

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