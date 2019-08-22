"Чуть не ус*ался!" Сеть позабавило видео с Кошевым и новым "Зеленским" в "Квартале"

Участник "95 Квартала", юморист Евгений Кошевой и пародист президента Украины Владимира Зеленского Юрий Великий забавно ответили на вопрос, кто из них главный.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале коллектива. Отметим, что "Квартал" сделал видеоблог после выступления в Одессе, где в конце ролика артисты отвечали на вопросы подписчиков в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Юрий Великий и Евгений Кошевой Фото из Instagram

Среди вопросов поклонников юмористов был один о том, стал ли теперь Кошевой главным среди всех в компании. На что Великий подошел к Евгению сзади и сказал, пародируя голос Зеленского: "Что это значит, ты не знаешь, кто?".

Кадр из видео

"Господи, я чуть не ус*ался!", — воскликнул Кошевой, после чего компания залилась смехом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 августа Великий впервые спародировали Зеленского в Одессе на концерте студии "95 Квартал".

Его появление на сцене вызвало неоднозначную реакцию: некоторые удивились голосу юмориста, который похож на президента, некоторые же наоборот раскритиковали его.

Позже Юрий поделился фото и видео с его выступления, также вызвав разную реакцию. Кем и откуда является Великий, заменивший Зеленского в "Квартале", читайте по ссылке.

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