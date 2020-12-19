Чапкис попал в больницу с двусторонней пневмонией

В больницу с двухсторонним воспалением легких угодил 90-летний народный артист Украины, известный хореограф Григорий Чапкис.

Как пишет "Гордон", в больничной палате он пребывает уже четвертые сутки, но в ночь на 19 декабря у него ухудшилось самочувствие.

"Мне стало плохо... Я начал задыхаться... Думал, что это вирус (COVID-19 – Ред.)", – рассказал Чапкис.

Он отметил, что сдал тест на коронавирус и спустя два дня получил отрицательный результат.

"Когда получил результаты, решил перепроверить и заказал одной фирме. Ко мне приехали, взяли еще раз, и через два часа (это частная фирма) сообщили, что нету вируса", – поделился Чапкис.

Сейчас артист пребывает на лечении в 12-й горбольнице Киева, в одиночной палате в ортопедическом отделении.

"Меня изолировали, мне выходить нельзя. Никого не пускают", – добавил он.

Также Чапкис подчеркнул, что в больнице не хватает медиков, и он очень боится за свою жизнь.

"На пятом этаже лежат вирусные, я лежу на четвертом этаже. Врачей не хватает, сестер не хватает. У меня сейчас страшный испуг – это первое. Испуг смерти", – поделился Чапкис для ТСН.

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