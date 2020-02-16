Бывшая девушка принца Гарри внезапно покончила с собой: общие фото

Известная британская телеведущая Кэролайн Флэк, которая в 2009 году встречалась с принцем Гарри, окончила жизнь самоубийством.

41-летнюю ведущую реалити-шоу "Остров любви" нашли мертвой в ее квартире в Лондоне. Об этом сообщает The Sun.

О самоубийстве сообщил адвокат ее семьи. Мотивы женщины пока остаются в тайне.

Кэролайн Флэк instagram.com/carolineflack

Пару дней назад Кэролайн разместила на личной страничке в Instagram фотоколлаж со своим псом и сопроводила его сердцем. Это был последний пост звезды в сети.

Отметим, что в марте суд должен был вынести Флэк приговор. Ее подозревали в нанесении телесных повреждений своему 27-летнему парню. Однако все обвинения девушка отрицала.

Из-за произошедшего скандала телеведущую уволили с телеканала ITV. После этого Флэк заняла должность ведущей реалити-шоу о пластической хирургии.

Как известно, отношения с принцем Гарри у Флэк завязались в 2009 году. Пара познакомилась через общих друзей, после чего начала встречаться.

Кэролайн Флэк и принц Гарри Lenta

После того, как СМИ начали активно публиковать информацию об их отношениях, пара рассталась. Уже позже принц Гарри встретил Меган Маркл, которая стала его законной супругой.

Кэролайн Флэк и принц Гарри Lenta

Кэролайн Флэк и принц Гарри Lenta

Напомним, Кэролайн Луиза Флэк известна, как ведущая на английском телевидении и радио. Она начала свою карьеру в качестве актрисы, снявшись в 2002 году в Bo 'Selecta!. Женщине досталась главная роль. Популярность Флэк возросла после участие в различных шоу "Я знаменитость. Вытащи меня отсюда!", "СЕЙЧАС!" и Xtra Factor.

Флэк покинула проект "Остров Любви" в декабре 2019 года после того, как был арестована за нападение на своего парня. Женщина погибла за три недели до начала судебного процесса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный DJ покончила жизнь самоубийством. Это произошло после расставания с парнем.

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