Была "Канистра", а стала леди: как изменилась жена "Моторолы" после его гибели

В 2016 году в Донецке был убит один из террористов "ДНР" Арсений Павлов, известный как Моторола. В лифте дома, где он проживал сработало самодельное взрывное устройство. В Донецке у него осталась жена - Елена Коленкина.

В 2019 году Коленкина кардинально изменилась. OBOZREVATEL нашел Instagram вдовы Моторолы и предлагает читателю узнать, как живет сейчас "Ленка-Канистра".

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Коленкина родилась в поселке Семеновка, неподалеку от Славянска Донецкой области. В 2010 году окончила школу, не стала получать высшее образование. В ее родном Славянске девушку называли "Ленка-Канистра".

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С Моторолой она познакомилась в 2014 году. На тот момент у Павлова уже был 5-ти летний сын и жена, но Коленкину это не смутило и через некоторое время она вышла за него замуж.

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В апреле 2015 года родила ему дочь Мирославу, а в октябре 2016, за две недели до убийства боевика - сына Макара.

instagram.com/my_memories_a

instagram.com/my_memories_a

instagram.com/my_memories_a

"Канистра" работала в бригаде "Спарта", возглавляемой Моторолой, имела дело с финансовыми документами и, возможно знала, кто спонсировал деятельность террористов.

Где сейчас проживает девушка - неизвестно. В 2016 году, сразу после смерти мужа она попыталась сбежать из Донецка. Судя по фото в социальной сети Instagram, она часто посещает аннексированный Крым и дружит с одиозными российскими музыкантами: певицей Юлией Чичериной и рэпером Рэм Диггой.

instagram.com/my_memories_a

instagram.com/my_memories_a

instagram.com/my_memories_a

При этом внешне Коленкина сильно изменилась. Заметно, что девушка на экономит на себе: на ее странице часто появляются фото за рулем автомобиля, в дорогой одежде. Судя по снимкам, она могла сделать пластику лица, накачав губы. К тому же цвет ее лица тоже изменился.

instagram.com/my_memories_a

instagram.com/my_memories_a

instagram.com/my_memories_a

instagram.com/my_memories_a

instagram.com/my_memories_a

instagram.com/my_memories_a

Как ранее писал OBOZREVATEL, пропагандисты террористов "ДНР" запустили неадекватный фейк о "волшебном" колодце. Он якобы пересох после начала войны на Донбассе и вновь забил источником после прикосновения террориста Арсена Павлова (Моторолы).

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