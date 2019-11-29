Была "Канистра", а стала леди: как изменилась жена "Моторолы" после его гибели

В 2016 году в Донецке был убит один из террористов "ДНР" Арсений Павлов, известный как Моторола. В лифте дома, где он проживал сработало самодельное взрывное устройство. В Донецке у него осталась жена - Елена Коленкина.
В 2019 году Коленкина кардинально изменилась. OBOZREVATEL нашел Instagram вдовы Моторолы и предлагает читателю узнать, как живет сейчас "Ленка-Канистра".
Коленкина родилась в поселке Семеновка, неподалеку от Славянска Донецкой области. В 2010 году окончила школу, не стала получать высшее образование. В ее родном Славянске девушку называли "Ленка-Канистра".
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С Моторолой она познакомилась в 2014 году. На тот момент у Павлова уже был 5-ти летний сын и жена, но Коленкину это не смутило и через некоторое время она вышла за него замуж.
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В апреле 2015 года родила ему дочь Мирославу, а в октябре 2016, за две недели до убийства боевика - сына Макара.
instagram.com/my_memories_a
instagram.com/my_memories_a
instagram.com/my_memories_a
"Канистра" работала в бригаде "Спарта", возглавляемой Моторолой, имела дело с финансовыми документами и, возможно знала, кто спонсировал деятельность террористов.
Где сейчас проживает девушка - неизвестно. В 2016 году, сразу после смерти мужа она попыталась сбежать из Донецка. Судя по фото в социальной сети Instagram, она часто посещает аннексированный Крым и дружит с одиозными российскими музыкантами: певицей Юлией Чичериной и рэпером Рэм Диггой.
instagram.com/my_memories_a
instagram.com/my_memories_a
instagram.com/my_memories_a
При этом внешне Коленкина сильно изменилась. Заметно, что девушка на экономит на себе: на ее странице часто появляются фото за рулем автомобиля, в дорогой одежде. Судя по снимкам, она могла сделать пластику лица, накачав губы. К тому же цвет ее лица тоже изменился.
instagram.com/my_memories_a
instagram.com/my_memories_a
instagram.com/my_memories_a
instagram.com/my_memories_a
instagram.com/my_memories_a
instagram.com/my_memories_a
Вчера 19.10.19 прошёл вечер Памяти Арсена Павлова.. Для меня этот день очень важен, и очень сильно греет душу что не только для меня!... . . Вчера очень много слов было сказано, очень много слов дали мне понять что Арсен будет вечно жив, жив сердцах множества людей! Что этот человек продолжает собирать вокруг себя настоящее войско добрых,искренних и настоящих. Я люблю ТебяМой Ангел🖤... . . Я хочу поблагодарить каждого кто чтит память о Арсене, Женьке, Мишке,Бате... кто чтит Память каждого кто положил жизнь за благополучие наших детей.. . . Спасибо огромное за Вашу позицию, отношение ко всему происходящему, за искренность, за трепет, за память, и просто за то что Вы есть . @remdigga42 @julia_chicherina @vrsamoylov.singer @jangoband @richard_semashkov Здесь должен быть еще очень длинный список,но он попросту не поместится ни в один пост.🙏 #вечерпамятиАрсенаПавлова#вечерпамятиМоторолы#мойАнгел#ялюблюТебяМойАнгел
Как ранее писал OBOZREVATEL, пропагандисты террористов "ДНР" запустили неадекватный фейк о "волшебном" колодце. Он якобы пересох после начала войны на Донбассе и вновь забил источником после прикосновения террориста Арсена Павлова (Моторолы).
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