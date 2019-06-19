"Был связан, все болит": Алибасов впервые дал комментарий о своем состоянии

Российский продюсер Бари Алибасов дал первый комментарий после отравления жидкостью для труб "Крот" и рассказал о самочувствии.

По данным РИА "Новости", ведущий Андрей Малахов приехал к артисту в рамках программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

"В этой коме я и был. Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я все время был связан. Руки связаны, ноги связаны, все болит", — заявил продюсер.

PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, что Малахов приехал спонтанно. Продюсер находился под действием седативных препаратов, потому не отдавать отчет своим словам.

Фото: kp.ru

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