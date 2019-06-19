"Был связан, все болит": Алибасов впервые дал комментарий о своем состоянии

Российский продюсер Бари Алибасов дал первый комментарий после отравления жидкостью для труб "Крот" и рассказал о самочувствии.
По данным РИА "Новости", ведущий Андрей Малахов приехал к артисту в рамках программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
"В этой коме я и был. Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я все время был связан. Руки связаны, ноги связаны, все болит", — заявил продюсер.
PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, что Малахов приехал спонтанно. Продюсер находился под действием седативных препаратов, потому не отдавать отчет своим словам.
Фото: kp.ru
Как сообщал OBOZREVATEL:
Во вторник, 4 июня, российский продюсер Бари Алибасов отравился средством для прочистки труб. Его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Москве.
Из-за четвертой степени ожога желудка музыкант нуждается в длительном лечении.
В СМИ 5 июня появилась информация, что Алибасов умер в институте имени Склифосовского в Москве, однако позже ее опровергли.
Музыкант нуждается в операции на желудке, но пока хирургическое вмешательство невозможно.
Стало известно, что госпитализированный Алибасов переписал завещание.
Позже появилась информация, что у Алибасова открылось внутреннее кровотечение.
Алибасов-младший рассказал, что ожоги не заживают, а это серьезно усложняет ситуацию.
Тем временем, сестра продюсера считает, что его отравили намеренно кто-то из членов семьи его жены.
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