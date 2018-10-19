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"Букингемский дворец в шоке": в семье королевы Елизаветы назревает скандал

11.4тЧитать материал на украинском

Жена наследника британского престола Чарльза Камилла потребовала развода.

71-летняя герцогиня Корнуольская заявила, что хочет оформить все как можно быстрее, об этом сообщают издания Globe и New Idea.

По информации американских СМИ в последнее время у Камиллы испортились отношения не только с ее мужем, но и со всеми членами королевской семьи. Она конфликтовала с Меган Маркл, Кейт Мидлтон и даже с отцом Чарльза - Филиппом.

"Букингемский дворец в шоке": в семье королевы Елизаветы назревает скандал
"Букингемский дворец в шоке": в семье королевы Елизаветы назревает скандал

Букингемский дворец шокирован новостью о разводе герцогини и принца. Ведь Камила Паркер-Боулз знает слишком много неприятных историй о королевской семье.

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Также инсайдеры утверждают, что Боулз требовала, чтобы ей выплатили 400 000 000 долларов за ее "молчание".

На данный момент с герцогиней ведутся переговоры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в королевской семье Великобритании произошел скандал. Как сообщают британские СМИ, мачеха принца Уильяма Камилла Паркер-Боулз разозлила Кейт Меддлтон своими высказываниями относительно психического здоровья погибшей принцессы Дианы.

Персона
принц Чарльз
Место
Великобритания
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Dell Alex
Dell Alex
Шо, принцы хороши как любовники, но не как мужья? ))
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