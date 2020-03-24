Молодая жена Петросяна резко отреагировала на новость о рождении ребенка

31-летняя жена 74-летнего российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова прокомментировала новость о том, что они стали родителями.
На своей странице в Instagram Татьяна сначала ответила одной из подписчиц, а затем опубликовала новый пост.
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова
Так, после того, как росСМИ сообщили о пополнении в семье Брухуновой и Петросяна, одна из подписчиц поинтересовалась у Татьяны: "СтарХит сообщил, что вы стали мамой". Жена комика не стала игнорировать комментарий и ответила:
Instagram @bruhunova
После чего Брухунова опубликовала новый пост, который сопроводила короткой подписью:
"Люди! Что с вами? Успокойтесь", – добавив хештег "коронавирус головного мозга".
Примечательно, что возможность комментировать данную публикацию Татьяна ограничила.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В августе 2018 года появилась информация, что Петросян и Степаненко решили развестись. Супруга юмориста требовала раздела имущества.
16 ноября 2018 года суд официально оформил развод Петросяна и Степаненко.
Задолго до этого личную помощницу артиста Татьяну Брухунову неоднократно называли "возможной любовницей". Петросяна не раз замечали в компании брюнетки.
А в середине декабря 2019 года росСМИ сообщили, что Петросян и Брухунова поженились.
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