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24 марта • обновлено в 07:53
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Брухунова резко отреагировала на новость о рождении ребенка от Петросяна

2.2т
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31-летняя жена 74-летнего российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова прокомментировала новость о том, что они стали родителями.

На своей странице в Instagram Татьяна сначала ответила одной из подписчиц, а затем опубликовала новый пост.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

Так, после того, как росСМИ сообщили о пополнении в семье Брухуновой и Петросяна, одна из подписчиц поинтересовалась у Татьяны: "СтарХит сообщил, что вы стали мамой". Жена комика не стала игнорировать комментарий и ответила:

Молодая жена Петросяна резко отреагировала на новость о рождении ребенка

Instagram @bruhunova

После чего Брухунова опубликовала новый пост, который сопроводила короткой подписью:

"Люди! Что с вами? Успокойтесь", – добавив хештег "коронавирус головного мозга".

Примечательно, что возможность комментировать данную публикацию Татьяна ограничила.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Михно
Персона
Евгений Петросян
Место
Россия
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