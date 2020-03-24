Молодая жена Петросяна резко отреагировала на новость о рождении ребенка

31-летняя жена 74-летнего российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова прокомментировала новость о том, что они стали родителями.

На своей странице в Instagram Татьяна сначала ответила одной из подписчиц, а затем опубликовала новый пост.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

Так, после того, как росСМИ сообщили о пополнении в семье Брухуновой и Петросяна, одна из подписчиц поинтересовалась у Татьяны: "СтарХит сообщил, что вы стали мамой". Жена комика не стала игнорировать комментарий и ответила:

Instagram @bruhunova

После чего Брухунова опубликовала новый пост, который сопроводила короткой подписью:

"Люди! Что с вами? Успокойтесь", – добавив хештег "коронавирус головного мозга".

Примечательно, что возможность комментировать данную публикацию Татьяна ограничила.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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