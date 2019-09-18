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18 сентября • обновлено в 18:30
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Бондарчук женился на известной актрисе: самые горячие фото Паулины Андреевой

2.2т Читать материал на украинском

Новоиспеченная супруга Федора Бондарчука Паулина Андреева не стесняется откровенных фотосессий.

На фан-страницах актрисы в Instagram часто появляются пикантные снимки, на которых звезда демонстрирует поклонникам стройную фигуру.

Паулина Андреева в свадебном платье

Паулина Андреева в свадебном платье

instagram/paulina_andreeva_official_fan

Год назад, когда общественность уже знала об отношениях Паулины с Федором, она поделилась секретом красоты, рассказав, как успевает поддерживать себя в форме, несмотря на плотный график.

Паулина Андреева в откровенном платье

Паулина Андреева в откровенном платье

instagram/paulina_andreeva_official_fan

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"Я делаю йогу по утрам. Меня это собирает, готовит ко дню. И в принципе спорт — важная часть моей жизни. Пью много воды", – признавалась Андреева.

Что примечательно, Паулина не придерживается никаких диет, а объясняет свою стройность генетикой. Тем не менее, она старается прислушиваться к своему организму. В частности, актриса отсеивает из рациона всю пищу, от которой испытывает тяжесть.

Паулина Андреева

Паулина Андреева

instagram/paulina_andreeva_official_fan

Паулина Андреева на спектакле

Паулина Андреева на спектакле

instagram/paulina_andreeva_official_fan

Паулина Андреева в раскрепощенной позе

Паулина Андреева в раскрепощенной позе

instagram/paulina_andreeva_official_fan

Паулина Андреева с голыми плечами

Паулина Андреева с голыми плечами

instagram/paulina_andreeva_official_fan

Паулина в откровенной фотосессии

Паулина в откровенной фотосессии

instagram/paulina_andreeva_official_fan

Паулина Андреева - Горячее фото

Паулина Андреева - Горячее фото

instagram/paulina_andreeva_official_fan

Паулина Андреева - фото ч/б

Паулина Андреева - фото ч/б

instagram/paulina_andreeva_official_fan

Паулина Андреева в

Паулина Андреева в "голом" платье

Как сообщал OBOZREVATEL, Бондарчук и Андреева пригласили на свадьбу около 200 человек, среди которых было много знаменитостей. Предполагалось, что торжественное мероприятие влетит режиссеру в круглую сумму.

Он снял особняк середины 18 века на Невском — Дом Беггровых. Позже гостей неожиданно направили Юсуповский дворец. Молодожены не появлялись перед камерами до глубокой ночи. Об истории их любви, читайте в нашем материале.

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Персоны
Паулина Андреева Федор Бондарчук
Место
Россия
Теги
фотосессия шоу-бизнес Красота свадьба
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руденко евгений
руденко евгений
интересно: воды пьёт много, а писяет часто? ну что за тупоголовые - в мозгу мяса совсем нет. Судя по Бондарчуку, то совсем. Отец, наверное, в гробу переворачивается.
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Andreychyk Andrey
Andreychyk Andrey
Де ти її відкопав???
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