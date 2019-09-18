Бондарчук женился на известной актрисе: самые горячие фото Паулины Андреевой

Новоиспеченная супруга Федора Бондарчука Паулина Андреева не стесняется откровенных фотосессий.

На фан-страницах актрисы в Instagram часто появляются пикантные снимки, на которых звезда демонстрирует поклонникам стройную фигуру.

Паулина Андреева в свадебном платье instagram/paulina_andreeva_official_fan

Год назад, когда общественность уже знала об отношениях Паулины с Федором, она поделилась секретом красоты, рассказав, как успевает поддерживать себя в форме, несмотря на плотный график.

Паулина Андреева в откровенном платье instagram/paulina_andreeva_official_fan

"Я делаю йогу по утрам. Меня это собирает, готовит ко дню. И в принципе спорт — важная часть моей жизни. Пью много воды", – признавалась Андреева.

Что примечательно, Паулина не придерживается никаких диет, а объясняет свою стройность генетикой. Тем не менее, она старается прислушиваться к своему организму. В частности, актриса отсеивает из рациона всю пищу, от которой испытывает тяжесть.

Паулина Андреева instagram/paulina_andreeva_official_fan

Паулина Андреева на спектакле instagram/paulina_andreeva_official_fan

Паулина Андреева в раскрепощенной позе instagram/paulina_andreeva_official_fan

Паулина Андреева с голыми плечами instagram/paulina_andreeva_official_fan

Паулина в откровенной фотосессии instagram/paulina_andreeva_official_fan

Паулина Андреева - Горячее фото instagram/paulina_andreeva_official_fan

Паулина Андреева - фото ч/б instagram/paulina_andreeva_official_fan

Паулина Андреева в "голом" платье

Как сообщал OBOZREVATEL, Бондарчук и Андреева пригласили на свадьбу около 200 человек, среди которых было много знаменитостей. Предполагалось, что торжественное мероприятие влетит режиссеру в круглую сумму.

Он снял особняк середины 18 века на Невском — Дом Беггровых. Позже гостей неожиданно направили Юсуповский дворец. Молодожены не появлялись перед камерами до глубокой ночи. Об истории их любви, читайте в нашем материале.

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