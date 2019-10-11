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11 октября • обновлено в 17:12
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Предлагала деньги: Билан рассказал о телефонном звонке Пугачевой

1.6т Читать материал на украинском

Российский певец Дима Билан рассказал о том, как ему предлагала деньги певица Алла Пугачева. Это произошло после того, у как артиста ограбили дом.

Об этом Билан рассказал в шоу "Алена блин!". Видео опубликовано на официальном Youtube-канале программы.

Предлагала деньги: Билан рассказал о телефонном звонке Пугачевой
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"Я вообще не понимаю, как так жил. У меня ни систем безопасности не было, ничего. А там лес через забор и окна у меня в пол, и дом закрывался просто на ключик. Сейф был спрятан. Его вынесли на одеяле, перетащили через лес. А у меня там все: и фотографии мои детские, и студенческий билет, которым я очень дорожил", - сказал Билан.

Через пару дней после происшествия с Димой Биланом связалась Алла Пугачева. Артистка предложила коллеге помощь и деньги.

"Она предложила, но я не взял. Притом уважение, любовь к ней… Я не могу с человеком, которым восхищаюсь, переходить в панибратство", - поделился Дима Билан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пугачева публично пристыдила колегу по сцене Диму Билана.

Дело в том, что он опозорился выступлением на Дне города в Самаре. Жители пожаловались на то, что артист не попадал в ноты, издавал странные звуки и показывал пошлые движения. Билана заподозрили в том, что он был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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