Без фотошопа и макияжа: поклонники обсуждают новое фото Боярской

Российская актриса Елизавета Боярская опубликовала новое фото, на котором показала, как выглядит без макияжа и фотошопа.

Снимком звезда поделилась на своей странице в соцсети Instagram.

Елизавета Боярская Instagram @lizavetabo

"Океан, солнце, муж, дети. Новый год. Не верю я, конечно, во все эти "как год встретишь, так и проведешь", но если хотя бы немного будет похоже, будет круто", – подписала фото Боярская.

В комментариях поклонники принялись обсуждать внешность актрисы. В частности, фанаты отметили, что на "честном" селфи без макияжа и фотошопа Елизавета выглядит очень красиво:

"Нет слов, очень красивая", "Очаровательная", "Вы такая красивая", "Божественно красиво".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети появился архивный снимок российской певицы Аллы Пугачевой, на котором она позирует без макияжа и фотошопа.

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