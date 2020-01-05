Главная Новости
5 января • обновлено в 15:58
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Без фотошопа и макияжа: поклонники обсуждают новое фото Боярской

2.7т
Читать материал на украинском

Российская актриса Елизавета Боярская опубликовала новое фото, на котором показала, как выглядит без макияжа и фотошопа.

Снимком звезда поделилась на своей странице в соцсети Instagram.

Елизавета Боярская

Елизавета Боярская

Instagram @lizavetabo

Новости
Увлеклась фотошопом: Лонгория жестко "спалилась" на ретуши своей фигуры

"Океан, солнце, муж, дети. Новый год. Не верю я, конечно, во все эти "как год встретишь, так и проведешь", но если хотя бы немного будет похоже, будет круто", – подписала фото Боярская.

В комментариях поклонники принялись обсуждать внешность актрисы. В частности, фанаты отметили, что на "честном" селфи без макияжа и фотошопа Елизавета выглядит очень красиво:

"Нет слов, очень красивая", "Очаровательная", "Вы такая красивая", "Божественно красиво".

Без фотошопа и макияжа: поклонники обсуждают новое фото Боярской
Без фотошопа и макияжа: поклонники обсуждают новое фото Боярской
Без фотошопа и макияжа: поклонники обсуждают новое фото Боярской
Без фотошопа и макияжа: поклонники обсуждают новое фото Боярской
Без фотошопа и макияжа: поклонники обсуждают новое фото Боярской
Без фотошопа и макияжа: поклонники обсуждают новое фото Боярской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети появился архивный снимок российской певицы Аллы Пугачевой, на котором она позирует без макияжа и фотошопа.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Анна Михно
Персона
Елизавета Боярская
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
11
Смешно
1
Интересно
0
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги