Беременная победительница "Танці з зірками" Гвоздева разделась на камеру. Фото

Илона Гвоздева победила в "Танцях з зірками" в паре с Игорем Ласточкиным. 24 Канал

Беременная победительница пятого сезона шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева похвасталась пикантным фото, на котором позировала в бикини.

Так, украинский хореограф позировала лежа возле бассейна. На фото, которое Илона опубликовала на личной странице в Instagram, отчетливо виден округлившийся живот.

В настоящее время артистка вместе с семьей проводит отпуск в Турции. Снимок был сделан в одном из фешенебельных отелей местного курорта Олюдениз. Там Гвоздева отдыхает вместе с супругом и старшей дочерью.

Беременная Гвоздева позировала в бикини Instagram Илоны Гвоздевой

Фанаты танцовщицы отметили, что беременность очень к лицу девушке и посоветовали на следующий год, когда родится ее малыш, повторить снимок.

Отметим, Илона Гвоздева стала победительницей шоу "Танці з зірками" в 2018 году в паре с комиком и шоуменом Игорем Ласточкиным. За победу в шоу, кроме Ласточкина и Гвоздевой, тогда соревновались еще две пары: Иракли Макацария и его партнерша Яна Заец, а также телеведущая Леся Никитюк с Максимом Ежовым.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Илона Гвоздева резко высказалась относительно развода телеведущего Владимира Остапчука с Еленой Войченко. Вместе с Остапчуком она участвовала в шестом сезоне "Танців з зірками" в 2019 году. Пара заняла четвертое место.