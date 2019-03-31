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Беременная Меган Маркл пошла наперекор королевской семье из-за ребенка

1.8тЧитать материал на украинском

Принцесса Саксесская Меган решила нарушить традицию королевской семьи: Маркл не будет рожать в том же месте, где проходили роды Кейт Миддлтон и принцессы Дианы.

Как сообщает The Sun, Кейт и Диана рожали в крыле Линдо больницы святой Мэри. Однако Меган Маркл решила не копировать своих предшественниц, поэтому они с принцем Гарри выбрали родильное отделение поближе к их дому.

"Гарри и Меган понимают, что рождение ребенка вызывает большой общественный интерес. Однако он не является прямым наследником престола, поэтому они хотят, чтобы рождение было как можно более приватным", — сообщил изданию информированный источник.

Меган Маркл

Меган Маркл

thesun.co.uk

Отмечается также, что из-за возраста Маркл могут возникнуть осложнения, поэтому она хочет "естественных родов без излишнего внимания".

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Крыло Линдо больницы святой Мэри стало традиционным местом рождения новых членов королевской семьи с 1977 года. Тогда принцесса Анна родила здесь сына Питера, а через четыре года — дочь Зару. В этом же месте проходили роды принцессы Дианы и Кейт Миддлтон.

Кейт Миддлтон и принц Вильям

Кейт Миддлтон и принц Вильям

thesun.co.uk

Принцесса Диана

Принцесса Диана

thesun.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, первенец королевской пары Меган Маркл и принца Гарри появится на свет весной 2019 года.

Ранее Маркл рассказала, что они с принцем Гарри будут воспитывать гендерно-нейтрально ребенка. Они не будут навязывать ему каких-либо стереотипов.

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Персоны
Меган МарклПринц Гарри
Место
Великобритания
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