''Берегла до последнего'': брат Лорак раскрыл подробности развода

Украинская певица Ани Лорак перестала переживать из-за развода с ресторатором Муратом Налчаджиоглу, а брак она берегла до последнего момента.

Об этом в интервью ТСН рассказал брат звезды Игорь Куек, пролив свет на дальнейшую судьбу их совместной дочери Софии.

"Я думаю, что основное переживание, кризис в прошлом. Это уже остатки. Она уже пережила самый пик, это уже такая, более формальная ситуация. Она берегла, как могла. Это была ее жизнь, любовь. Она берегла брак до последнего, пыталась его держать до последнего", – сказал брат Лорак.

Он пояснил, что отношения на расстоянии между влюбленными сыграли свою роль, ведь бизнес Мурата в Украине, а Лорак работает в России.

"Была надежда, чтобы они жили в одной стране, не отдельно. То есть, это были какие-то проблемы, связанные с работой. Оно затянулось и переросло в такую ситуацию, что невозможно существование семьи в разных странах", – отметил Куек.

Он пояснил, что бывшие супруги решили вопрос опеки над их общей дочерью Софией, которая будет жить вместе с мамой.

"Здесь логично и понятно, с кем будет ребенок. То есть, по всем международным законам он остается с мамой. Без всяких "но". Нет каких-то проблем с содержанием ребенка, с его желанием, или не желанием. Тут уже логично, что она мама, она ее воспитывает. Она имеет возможность дать все, что ей нужно для развития и воспитания", – добавил брат певицы.

По его словам, Лорак дружески относится к Налчаджиоглу и рада, что он общается с дочкой. Вопрос имущества они пытаются решить мирно, чтобы разойтись достойно.

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