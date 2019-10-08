Авиакатастрофа, алкоголь, инсульт: звезды КВН, которые погибли молодыми

Во вторник, 8 октября, умерла 39-летняя участница известной российской команды КВН "Сборная Снежногорска" Евгения Жарикова. Артистка скончалась из-за онкологического заболевания.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, какие звезды КВН умерли молодыми.

Евгения Жарикова

В понедельник, 7 октября, скончалась участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова. Ее супруг Сергей в конце сентября сообщил общественности о страшном диагнозе жены – "саркома желудка четвертой стадии".

Лечение в виде химиотерапии и облучения результата не принесло и женщина умерла. Матери двух детей было всего 39 лет.

Евгения Жарикова mk.ru

Григорий Малыгин

Капитан команды "Дети лейтенанта Шмидта" погиб в 2012 году. Ему было 42. Артист стал жертвой нападения. Звезду КВН избили и ограбили. В тяжелом состоянии мужчину доставили в больницу. Несмотря на серьезные травмы Малыгин шел на поправку и даже принял участие в фестивале "Москва – Транзит – Москва" в Геленджике, состоявшемся в августе того года.

А уже 21 сентября его супруга Виктория обнаружила мужчину мертвым. По ее словам, в последние дни перед смертью он сетовал на недомогание, связанное с сердцем, принимал какие-то лекарства.

Григорий Малыгин da.carolchanning.net

Алексей Лютиков

Капитан курской команды "Служебный вход", а также глава департамента регионального развития Comedy Club Production скончался в гостиничном номере. Перед смертью он выпил большое количество алкоголя и его сердце не выдержало нагрузки. Когда Лютикова нашли мертвым, по комнате были разбросаны бутылки и таблетки для понижения давления.

На момент смерти ему было 42 года.

Алексей Лютиков Рамблер

Аслан Алборов

Участник команды "Пирамида" Аслан Алборов начал выступать за в 2004-м. По официальной версии, тело 33-летнего мужчины было обнаружено 4 июля 2018 года в коттедже на базе отдыха "Порог неба" под Владикавказом.

При этом сотрудники базы утверждали, что Алборова нашли мертвым в четырех километрах от нее, на даче бывшего прокурора Анатолия Дзидзоева.

Аслан Алборов teleprogramma.pro

Артур Тумасян

Основатель и участник "Новых армян" 3 мая 2006 года летел из Еревана в Сочи. Рейс 967 авиакомпании "Армавиа" потерпел крушение в Черном море. Все находившиеся на борту Airbus A320 погибли.

Поминки прошли в Москве 14 мая, но похоронили Артура Тумасяна на его родине – в Ереване.

Артур Тумасян 24СМИ

Владимир Дуда

16 января 2018-го скончался новосибирский игрок КВН Владимир Дуда. На момент смерти ему было 56 лет. Дуда участвовал во всех играх КВН НГУ начиная с 1987 года. Мужчина скончался после инсульта.

Врачи боролись за жизнь артиста, была проведена необходимая операция, но после нее Дуда впал в кому. Спасти его не удалось.

Владимир Дуда Вокруг ТВ

Как сообщал OBOZREVATEL, режиссер Марк Захаров скончался в 85 лет из-за продолжительной болезни. В сети скорбят из-за большой потери. Звезды российского шоубиза уже отреагировали на смерть великого режиссера.

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