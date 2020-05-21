Известный американский актер Хэйген Миллс совершил самоубийство после попытки убить свою экс-возлюбленную Эрику Пирс.

Об этом сообщает издание CNN. По словам инсайдеров, инцидент произошел в городе Мейфилд штата Кентукки. Знаменитость забаррикадировался в квартире Эрики с ее матерью и их общей дочерью и дожидался, когда она вернется с работы. Как только Пирс вошла в помещение, Хэйген несколько раз выстрелил в нее, а затем застрелил себя.

Хэйген Миллс Фото: cnn.com

Отмечается, что Пирс получила ранения в руку и грудь, ее мать и дочь не пострадали. Сейчас женщина находится в больнице.

Хэйген Миллс и Эрика Пирс Фото: glavcom.ua

Хэйген Миллс прославился благодаря таким фильмам и сериалам, как "Баскетс", "Эшли", "Шведские стволы" и "Бонни и Клайд: Оправданные".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, американский актер Грегори Тайри Бойс, который сыграл одноклассника главной героини Беллы в фильме "Сумерки", и его девушка Натали были найдены мертвыми в Лас-Вегасе.

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