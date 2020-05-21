Известный американский актер Хэйген Миллс совершил самоубийство после попытки убить свою экс-возлюбленную Эрику Пирс.
Об этом сообщает издание CNN. По словам инсайдеров, инцидент произошел в городе Мейфилд штата Кентукки. Знаменитость забаррикадировался в квартире Эрики с ее матерью и их общей дочерью и дожидался, когда она вернется с работы. Как только Пирс вошла в помещение, Хэйген несколько раз выстрелил в нее, а затем застрелил себя.
Хэйген Миллс
Фото: cnn.com
Отмечается, что Пирс получила ранения в руку и грудь, ее мать и дочь не пострадали. Сейчас женщина находится в больнице.
Хэйген Миллс и Эрика Пирс
Фото: glavcom.ua
Хэйген Миллс прославился благодаря таким фильмам и сериалам, как "Баскетс", "Эшли", "Шведские стволы" и "Бонни и Клайд: Оправданные".
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, американский актер Грегори Тайри Бойс, который сыграл одноклассника главной героини Беллы в фильме "Сумерки", и его девушка Натали были найдены мертвыми в Лас-Вегасе.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!