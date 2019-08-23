"95 Квартал" разыграл известного юмориста: как это произошло

Студия "95 Квартал" разыграла сценку с известным украинским юмористом Олегом Филимоновым.

Это произошло во время концерта в одесском летнем театре "Морвокзал" 13 августа, передает пресс-служба юмористического коллектива.

По сюжету, Елены Кравец ищет в зале свободное место. Внезапно ее соседом оказывается сам Филимонов. А Кравец якобы не сразу его узнает. Он ответил, что был предупрежден о задумке "кварталовцев" по поводу сценки с его участием, но понятия не имел, как это произойдет. Потому ему пришлось импровизировать.

"95 Квартал" разыграл Олега Филимонова kvartal95.com

Также в сценке участвовали новый член команды Юрий Ткач и новоизбранный народный депутат Юрий Корявченков. Филимонов признался, что любит проекта "Квартала" и даже ездит в другие страны на фестивали юмористов.

"В Одессе меня предупредили, что в программе будет номер с моим участием, точнее даже небольшой розыгрыш, но дальше предполагалась импровизация", – отметил он.

Кравец подсела к Филимонову kvartal95.com

Олег Филимонов на концерте "Квартала" kvartal95.com

Кравец якобы не узнала Филимонова kvartal95.com

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно "кварталовцы" трогательно попрощались с одним из своих участников, Юрием Корявченковым, который стал депутатом.

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