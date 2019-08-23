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"95 Квартал" разыграл известного юмориста: как это произошло

2.1т Читать материал на украинском

Студия "95 Квартал" разыграла сценку с известным украинским юмористом Олегом Филимоновым.

Это произошло во время концерта в одесском летнем театре "Морвокзал" 13 августа, передает пресс-служба юмористического коллектива.

По сюжету, Елены Кравец ищет в зале свободное место. Внезапно ее соседом оказывается сам Филимонов. А Кравец якобы не сразу его узнает. Он ответил, что был предупрежден о задумке "кварталовцев" по поводу сценки с его участием, но понятия не имел, как это произойдет. Потому ему пришлось импровизировать.

"95 Квартал" разыграл Олега Филимонова

"95 Квартал" разыграл Олега Филимонова

kvartal95.com

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Также в сценке участвовали новый член команды Юрий Ткач и новоизбранный народный депутат Юрий Корявченков. Филимонов признался, что любит проекта "Квартала" и даже ездит в другие страны на фестивали юмористов.

"В Одессе меня предупредили, что в программе будет номер с моим участием, точнее даже небольшой розыгрыш, но дальше предполагалась импровизация", – отметил он.

Кравец подсела к Филимонову

Кравец подсела к Филимонову

kvartal95.com

Олег Филимонов на концерте "Квартала"

Олег Филимонов на концерте "Квартала"

kvartal95.com

Кравец якобы не узнала Филимонова

Кравец якобы не узнала Филимонова

kvartal95.com

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно "кварталовцы" трогательно попрощались с одним из своих участников, Юрием Корявченковым, который стал депутатом.

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Персоны
студия "95 квартал" Елена Кравец
Место
Украина
Теги
95 Квартал шоу-бизнес
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