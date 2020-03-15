69-летняя Бабкина резко помолодела: фото "чудесного превращения"

Российская певица Надежда Бабкина озадачила поклонников новым снимком, на котором продемонстрировала резко помолодевшее лицо.

Так, фотография появилась на личной странице знаменитости в Instagram.

Надежда Бабкина belta.by

На черно-белом фото Бабкина позирует с ярким макияжем – пышными ресницами и красной помадой.

Однако внимание пользователей привлекли перемены во внешнем виде знаменитости. На фотографии 69-летнюю Бабкину практически не узнать. Многие обвинили артистку в злоупотреблении фотошопом.

"Зачем столько фильтров, не 18 лет вам", "Не разочаровывайте нас всех этим фото", "Не надо желаемое выдавать за действительное. Это перебор!", "Не узнала. Ну и фотошоп!", "Зачем такое фото, видно, что фотошоп", "Совсем не узнать", – возмущались поклонники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Надежда Бабкина раскрыла подробности личной жизни. Так, она заявила, что не живет со своим супругом, который младше ее на 30 лет.

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