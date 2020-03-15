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15 марта • обновлено в 13:26
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69-летняя Бабкина резко помолодела: фото "чудесного превращения"

3.3т
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Российская певица Надежда Бабкина озадачила поклонников новым снимком, на котором продемонстрировала резко помолодевшее лицо.

Так, фотография появилась на личной странице знаменитости в Instagram.

Надежда Бабкина

Надежда Бабкина

belta.by

На черно-белом фото Бабкина позирует с ярким макияжем – пышными ресницами и красной помадой.

Однако внимание пользователей привлекли перемены во внешнем виде знаменитости. На фотографии 69-летнюю Бабкину практически не узнать. Многие обвинили артистку в злоупотреблении фотошопом.

"Зачем столько фильтров, не 18 лет вам", "Не разочаровывайте нас всех этим фото", "Не надо желаемое выдавать за действительное. Это перебор!", "Не узнала. Ну и фотошоп!", "Зачем такое фото, видно, что фотошоп", "Совсем не узнать", – возмущались поклонники.

69-летняя Бабкина резко помолодела: фото "чудесного превращения"
69-летняя Бабкина резко помолодела: фото "чудесного превращения"
69-летняя Бабкина резко помолодела: фото "чудесного превращения"
69-летняя Бабкина резко помолодела: фото "чудесного превращения"
69-летняя Бабкина резко помолодела: фото "чудесного превращения"
69-летняя Бабкина резко помолодела: фото "чудесного превращения"
69-летняя Бабкина резко помолодела: фото "чудесного превращения"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Надежда Бабкина раскрыла подробности личной жизни. Так, она заявила, что не живет со своим супругом, который младше ее на 30 лет.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Михно
Персона
Надежда Бабкина
Место
Россия
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