57-летняя Лолита призналась в сексуальных отношениях с женщиной

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская призналась, что у нее были интимные отношения с женщиной.

Так, 57-летняя звезда отметила, что имела сексуальный опыт только с одной представительницей женского пола. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале блогера Василия Шакулина (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, Лолита указала, что раньше вела довольно бурную интимную жизнь. По словами артистки, у нее было более 100 мужчин. Опыт с женщинами также имел место быть, но после него Милявская поняла, что повторять больше не хочет.

"У меня была только одна. Мне просто нужно было понять – это не мое", – призналась певица.

Также она добавила, что и сейчас старается не ограничивать себя в сексе, так как она не боится забеременеть.

"У меня сейчас самый офигительный период – я могу заниматься сексом и не залетать", – подытожила Лолита.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лолита угодила в скандал с российским телеканалом. Так, канал RU.TV закрыл смайликом ее лицо в клипе Светланы Лободы на песню Boom Boom. Знаменитость отреагировала на скандал, обвинив холдинг "Русская медиагруппа" в том, что они унижают ее как женщину-пенсионерку.