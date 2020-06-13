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13 июня • обновлено в 05:55
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51-летняя Бледанс полностью разделась на камеру: горячее фото

1.5т
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Российская актриса Эвелина Бледанс поделилась с поклонниками пикантным фото.

Так, на нем 51-летняя звезда позировала полностью голой, продемонстрировав сексуальную фигуру. Соответствующий снимок Бледанс опубликовала на личной странице в Instagram.

Эвелина Бледанс

Эвелина Бледанс

Instagram Эвелины Бледанс

"Хороших выходных, мои прекрасные... Я в роли ракушки", – прокомментировала публикацию актриса.

Эвелина Бледанс полностью голая

Эвелина Бледанс полностью голая

Instagram Эвелины Бледанс

Отметим, что поклонники не смогли пройти мимо пикантной публикации Бледанс, и засыпали ее комплиментами.

51-летняя Бледанс полностью разделась на камеру: горячее фото
51-летняя Бледанс полностью разделась на камеру: горячее фото
51-летняя Бледанс полностью разделась на камеру: горячее фото
51-летняя Бледанс полностью разделась на камеру: горячее фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Эвелины Бледанс, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Эвелина Бледанс сексуально позирует на камеру

Эвелина Бледанс сексуально позирует на камеру

Instagram Эвелины Бледанс

Эвелина Бледанс продемонстрировала стройные ноги

Эвелина Бледанс продемонстрировала стройные ноги

Instagram Эвелины Бледанс

Соблазнительная Эвелина Бледанс

Соблазнительная Эвелина Бледанс

Instagram Эвелины Бледанс

Эвелина Бледанс в откровенном белье

Эвелина Бледанс в откровенном белье

Instagram Эвелины Бледанс

Эвелина Бледанс сексуально позирует на камеру

Эвелина Бледанс сексуально позирует на камеру

Instagram Эвелины Бледанс

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Эвелина Бледанс разделась перед камерой на отдыхе. Звезда показала фото, на котором позировала в купальнике, закидывая, как в голливудских фильмах, волосы назад.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кристина Долматова
Персона
Эвелина Бледанс
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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