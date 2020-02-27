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27 февраля • обновлено в 03:26
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47-летняя звезда Reflex полностью оголилась на камеру: горячее фото

1.3т
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Российская певица и солистка группы Reflex Ирина Нельсон показала роскошное тело на соблазнительной фотографии.

Пикантным снимком 47-летняя знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Ирина Нельсон

Ирина Нельсон

Instagram @irinanelson

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Так, на откровенной фотографии Ирина позирует полностью обнаженной. Несмотря на то, что снимок был сделан со спины, поклонникам удалось рассмотреть шикарную фигуру Нельсон.

"Талия, как индийская ваза", "Красивая", "Шикарная", "Вот это секс", "Такая худенькая", "Фото – огонь", "Вы секси", – не смогли сдержать своих эмоций пользователи.

47-летняя звезда Reflex полностью оголилась на камеру. Фото
47-летняя звезда Reflex полностью оголилась на камеру. Фото
47-летняя звезда Reflex полностью оголилась на камеру. Фото
47-летняя звезда Reflex полностью оголилась на камеру. Фото
47-летняя звезда Reflex полностью оголилась на камеру. Фото
47-летняя звезда Reflex полностью оголилась на камеру. Фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что супруга украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана нарвалась на критику в сети из-за откровенной фотографии.

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Автор
Анна Михно
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