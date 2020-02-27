47-летняя звезда Reflex полностью оголилась на камеру: горячее фото

Российская певица и солистка группы Reflex Ирина Нельсон показала роскошное тело на соблазнительной фотографии.

Пикантным снимком 47-летняя знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Ирина Нельсон Instagram @irinanelson

Так, на откровенной фотографии Ирина позирует полностью обнаженной. Несмотря на то, что снимок был сделан со спины, поклонникам удалось рассмотреть шикарную фигуру Нельсон.

"Талия, как индийская ваза", "Красивая", "Шикарная", "Вот это секс", "Такая худенькая", "Фото – огонь", "Вы секси", – не смогли сдержать своих эмоций пользователи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что супруга украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана нарвалась на критику в сети из-за откровенной фотографии.

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