Российская телеведущая Дана Борисова призналась, что соглашалась на интим с мужчинами ради денег.

Так, по словам звезды, она делала это в то время, когда принимала запрещенные препараты. Борисова отметила, что ей нужно было чем-то зарабатывать на жизнь. Об этом телеведущая рассказала в интервью изданию "Собеседник".

Дана Борисова Фото: instagram/danaborisova_official

"Да. Я не скрываю, что в то время, когда принимала запрещенные препараты, позволяла себе зарабатывать на жизнь разными способами, в том числе и эскортом. Я была разложившейся личностью, поэтому соглашалась на секс за деньги", – сказала Борисова.

Она также добавила, что "больше не практикует секс за деньги и уже три года живет трезвой".

Дана Борисова Фото: instagram/danaborisova_official

"Сейчас я не практикую секс за деньги. Я же уже три года живу трезвой. По факту у меня в последнее время вообще очень мало интима. Запросы высокие. У меня было много мужчин, когда я была нетрезва. Сейчас даже не знаю, как с мужчинами надо обращаться. Как-то меня напрягают отношения. Поэтому секса, наверное, у меня гораздо меньше, чем у продавщицы пирожных из нашего магазина", – подытожила Борисова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дана Борисова удивила признанием о романе с мужем светской львицы Алены Кравец.

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