Знаменитый актер из Голливуда отказался от дочери: что случилось

Голливудский актер Том Круз отказался общаться со своей 12-летней дочерью Сури.

Как сообщает "US Weekly", актеру никто не запрещает видеться с дочерью - он сам этого не хочет из-за религии. Напомним, что одной из причин развода голливудской пары Кэти Холмс и Тома Круза называют - отказ актрисы вступать в церковь саентологии и приучать к ее вере Сури.

"Каждому человеку разрешено видеть своего ребенка, если он этого действительно хочет. Том сделал свой выбор: он не встречается с дочерью, поскольку она не сайентолог", - сообщает инсайдер.

По информации зарубежных СМИ Сури неоднократно пыталась договориться о встрече с отцом, и даже писала ему письма, однако Круз уже пятый год продолжает ее игнорировать.

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторое время назад в сети появилась информация о том, что представители церкви сайентологии пытаются полностью контролировать жизнь актера, взяв на себя и обязанность по поиску его будущей жены.