Злой рок для семьи: у отца умершей Началовой обнаружили рак

Стало известно о серьезных проблемах со здоровьем у отца трагически умершей российской певицы Юлии Началовой.
В СМИ сообщили, что у Виктора Началова – российского музыканта и продюсера, обнаружили рак. Об этом шла речь в эфире передачи "Пусть говорят" на Первом канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Родители Началовой долго не могли справиться с трагедией – утратой единственной дочери. Чтобы пережить семейное горе, родители Юлии Виктор и Таисия Началовы обратились к психологам и отправились на лечение в Израиль.
Юлия Началова с отцом
Cosmopolitan
Во время обследования у Виктора Началова была обнаружена опухоль кишечника. Вскоре произошло ухудшение состояния его здоровья.
"Как во сне очутились в Израиле у доктора. Когда мы туда прилетели, мы были настолько убитые... У меня была найдена проблема, с которой, к счастью, получилось справиться. Понадобилась операция", – рассказал Виктор.
По словам лечащего врача, Началову повезло, что он улетел в Израиль, иначе так бы и не узнал бы о своей проблеме, это могло бы привести к фатальным последствиям.
"Были кардиоваскулярные онкологические скрининги. Только потому, что это было сделано так рано, мы смогли помочь. Своей смертью Юлечка спасла жизнь своему отцу. Был найден процесс в кишечнике, который реально угрожал жизни Вити", – рассказал специалист.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Началова была экстренно госпитализирована 11 марта, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болеет в последние годы.
Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностями в социальных сетях.
Из-за резкого ухудшения состояния здоровья певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Со временем стало известно об острой почечной недостаточности.
Позже медики зафиксировали серьезные осложнения у госпитализированной российской певицы.
16 марта сообщили, что Началову в срочном порядке прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.
Выяснилось, что это произошло в результате отека легких и мозга, которые возникли при осложнении болезни.
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