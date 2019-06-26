Злой рок для семьи: у отца умершей Началовой обнаружили рак

Стало известно о серьезных проблемах со здоровьем у отца трагически умершей российской певицы Юлии Началовой.

В СМИ сообщили, что у Виктора Началова – российского музыканта и продюсера, обнаружили рак. Об этом шла речь в эфире передачи "Пусть говорят" на Первом канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Родители Началовой долго не могли справиться с трагедией – утратой единственной дочери. Чтобы пережить семейное горе, родители Юлии Виктор и Таисия Началовы обратились к психологам и отправились на лечение в Израиль.

Юлия Началова с отцом Cosmopolitan

Во время обследования у Виктора Началова была обнаружена опухоль кишечника. Вскоре произошло ухудшение состояния его здоровья.

"Как во сне очутились в Израиле у доктора. Когда мы туда прилетели, мы были настолько убитые... У меня была найдена проблема, с которой, к счастью, получилось справиться. Понадобилась операция", – рассказал Виктор.

По словам лечащего врача, Началову повезло, что он улетел в Израиль, иначе так бы и не узнал бы о своей проблеме, это могло бы привести к фатальным последствиям.

"Были кардиоваскулярные онкологические скрининги. Только потому, что это было сделано так рано, мы смогли помочь. Своей смертью Юлечка спасла жизнь своему отцу. Был найден процесс в кишечнике, который реально угрожал жизни Вити", – рассказал специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.