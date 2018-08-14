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СпортLady

Жива-здорова: появилось первое фото с Пугачевой после ее "смерти"

30.7тЧитать новость на украинском

Легендарная советская певица, примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которую недавно "похоронили" некоторые СМИ, впервые засветилась в социальных сетях после продолжительного молчания.

Так, артистка сфотографировалась в компании друзей на дне рождения жены известного в РФ певца и композитора Игоря Николаева. Снимок с Аллой Борисовной опубликован в Instagram-аккаунте Юлии Проскуряковой (супруга Николаева - Ред).

Пугачева запечатлена на фото вместе с другими российскими звездами, среди которых ее супруг, комик Максим Галкин, дочь примадонны Кристина Орбакайте, певец Валерий Сюткин и другие.

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Пользователи Instagram принялись активно комментировать фотографию, отметив, что Пугачева выглядит превосходно.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские СМИ распространили фейковую информацию о том, что в четверг, 9 августа умерла примадонна советской эстрады, легендарная певица Алла Пугачева. Поклонников также смутил тот факт, что исполнительница прекратила публиковать фото в соцсетях. Позже стало понятно, что Пугачева жива и невредима, а ее молчание в сети было связано с семейным отпуском в Италии.

Персоны
Алла ПугачеваЮлия Проскурякова
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