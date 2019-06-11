"Жестко..." Пьяный Лазарев показал, как отрывается после Евровидения

В сети появилось видео, на котором российский певец Сергей Лазарев, ранее знаменитый своей безупречной репутацией, отдыхает в ресторане в нетрезвом виде.

На ролике показали, как Лазарев проводит время вместе со своим директором Михаилом Дворецким. В заведении они выпивали алкогольные настойки, которые также попали в кадр. Видео распространил Telegram-канал "Только никому..." (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"А мы с Михаилом Михайловичем пришли в ресторан карельской кухни. А вот и хреновушечка. Пошло дело... Жестко, да? Но мы же пьющие люди, как не попробовать", – рассказал на видео Лазарев, показывая как его коллега дегустирует крепкие напитки.

Лазарев и Дворецкий Amino Apps

"Премьера от Сергея Лазарева – пьяные stories. Месяц подготовки к Евровидению певец провел в трезвости, после финала обещал "развязаться". Мужик сказал – мужик сделал", – написал в свою очередь источник видео.

Напомним, Лазарев представлял Россию на песенном конкурсе Евровидение-2019 в Израиле. Артист выступил с лирической песней Scream и занял третье место. Из-за того, что певец не получил победы, на него накинулись фанаты в России. Сам же он обвинил жюри Евровидения в предвзятости, а также "наехал" на те страны, которые дали ему мало баллов.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно появилась информация о том, что Лазарев поскандалил с певицей Светланой Лободой на премии МузТВ. Артист якобы обматерил исполнительницу. Позже Лазарев прокомментировал инцидент.

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