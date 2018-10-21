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''Засыпал на ходу'': выяснился вопиющий факт в смертельном ДТП с ''Дизель Шоу''

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Украинская актриса Ольга Сумская отметила вопиющий факт в деле со смертельным ДТП под Киевом, в которое попали артисты "Дизель Шоу", потеряв звезду своего проекта - Марину Поплавскую.

По ее словам, другие артисты не раз ездили на том же автобусе и даже с тем же водителем, потому замечали, что он засыпал на ходу и был без напарника.

"Несколько дней назад мой Виталик, Фози и другие артисты ездили в Запорожье на концерт в этом "Неоплане"! Даже фото есть. И водитель тот же. За рулем он был один, без напарника, засыпал на ходу. Это просто кошмар, как можно не контролировать эти моменты и нарушения!" - возмутилась Сумская в комментариях под одним из постов на Facebook.

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''Засыпал на ходу'': всплыл вопиющий факт о смертельном ДТП с ''Дизель Шоу''

Напомним, в результате ДТП в больницу попали двое актеров - Яна Глущенко и Егор Крутоголов.

''Засыпал на ходу'': всплыл вопиющий факт о смертельном ДТП с ''Дизель Шоу''

В соцсетях активно обсуждают внезапную гибель Поплавской. На трагедию отреагировали уже многие знаменитые деятели искусства и политики, а также обычные пользователи.

Кроме того, в сети появилось последнее видео из автобуса с актерами "Дизель Шоу" и улыбающейся Поплавской.

''Засыпал на ходу'': всплыл вопиющий факт о смертельном ДТП с ''Дизель Шоу''

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом автобус с актерами юмористического "Дизель Шоу" утром 20 октября попал в аварию, погибла известная актриса Марина Поплавская, еще двое актеров были госпитализированы.

Смотрите видео по теме:

Объекты
ДТПДизель Шоу
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
и по иронии судьбы этот "вадила" выжил...
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N Y
N Y
Хорошая была актриса....
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
А при чем механик? Может это фсб? Путин? Жалко артистов? Да. А виновты они сами. Езить в автобусе на большие растояния где водитель один. Деньги экономили? Мало зарабатывали? Не знали что должно быть два водителя? Сами виноваты.
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