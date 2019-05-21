"Вот красавцы!" Обиженный Лазарев обвинил Грузию в провале на Евровидении

Российский певец Сергей Лазарев, который представлял страну на международном вокальном конкурсе Евровидение-2019 и занял там третье место, обвинил в поражении грузинское жюри. Подробнее о его выступлении читайте здесь.
Так, Лазарев, после того, как в сети обнародовали все баллы судейского голосования, наехал на Грузию, потому что профессиональное жюри страны дало ему последнее место. Об этом Сергей написал на личной странице в Instagram (видео выступления Лазарева смотрите в конце новости).
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Сергей Лазарев на Евровидении
"Вот они красавцы! Все члены жюри Грузии поставили мое выступление на последнее место. Вы серьезно?"– едко написал в соцсети обиженный Лазарев.
Отметим, по оценкам грузинского жюри Лазареву досталась 26 позиция без единого балла. При этом его результат по итогам голосования судей намного ниже, чем у аутсайдеров конкурса, которые в финале заняли последние позиции (Великобритания, Беларусь и Германия). Подробнее о том, кто оказался "главным провалом" Евровидения -2019, читайте здесь.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Песенный конкурс Евровидение-2019 проходил в Выставочном центре Тель-Авива.
Право на проведение конкурса Израиль получил после победы певицы Нетты Барзилай на Евровидении-2018 в Португалии.
Победу одержал Дункан Лоуренс из Нидерландов с песней Arcade. Подробнее о песне-победительнице читайте здесь.
Лазарев, который занял третье место с суммой 369 баллов (у победителя из Нидерландов – 492), обвинил профессиональное жюри всех стран, голосовавших на Евровидении в предвзятости.
Многие россияне посчитали такой результат Лазарева "провалом и поражением", после чего на него обрушилась волна критики в сети.
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