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"Вот красавцы!" Обиженный Лазарев обвинил Грузию в провале на Евровидении

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Российский певец Сергей Лазарев, который представлял страну на международном вокальном конкурсе Евровидение-2019 и занял там третье место, обвинил в поражении грузинское жюри. Подробнее о его выступлении читайте здесь.

Так, Лазарев, после того, как в сети обнародовали все баллы судейского голосования, наехал на Грузию, потому что профессиональное жюри страны дало ему последнее место. Об этом Сергей написал на личной странице в Instagram (видео выступления Лазарева смотрите в конце новости).

Читайте все подробности финала песенного конкурса Евровидение-2019.

Сергей Лазарев на Евровидении

Сергей Лазарев на Евровидении

"Вот они красавцы! Все члены жюри Грузии поставили мое выступление на последнее место. Вы серьезно?"– едко написал в соцсети обиженный Лазарев.

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Отметим, по оценкам грузинского жюри Лазареву досталась 26 позиция без единого балла. При этом его результат по итогам голосования судей намного ниже, чем у аутсайдеров конкурса, которые в финале заняли последние позиции (Великобритания, Беларусь и Германия). Подробнее о том, кто оказался "главным провалом" Евровидения -2019, читайте здесь.

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Тема
Евровидение-2019
Персона
Сергей Лазарев
Тег
Евровидение
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Dell Alex
Dell Alex
Плохому танцору... мешает родная страна-агрессор.
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