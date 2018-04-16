Войдет в топ-3: букмекеры спрогнозировали место MELOVIN в полуфинале "Евровидения-2018"

Букмекеры считают, что в полуфинале международного песенного конкурса "Евровидение-2018" Украина войдет в первую тройку.

В этом году нашу страну на "Евровидении" представит MELOVIN (Костя Бочаров) с песней "Under The Ladder".

MELOVIN Instagram @melovin_official

По прогнозам букмекеров, во втором полуфинале, который состоится 10 мая, он займет третье место. Об этом свидетельствует таблица, опубликованная на сайте конкурса.

Россиянка Юлия Самойлова, которая в 2017 году не смогла выступить на "Евровидении" в Киеве из-за запрета СБУ на въезд, по прогнозам букмекеров, займет в полуфинале девятое место.

Песня, с которой выступит MELOVIN, рассказывает о поражениях, которые через разные события приводят людей к успеху. Прочитать текст композиции и перевод можно здесь.

Как сообщал "Обозреватель", ранее букмекеры прогнозировали, что MELOVIN займет 22 место в финале "Евровидения-2018". Сейчас же артист поднялся на 20-ю строчку.