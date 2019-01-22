В России прямо на сцене умерла певица: момент смерти попал на видео

В России татарская певица Фания Халиуллова умерла на сцене во время выступления.

Женщина упала во время исполнения своей песни 20 января, а этот момент засняли на камеру, передает Dimgrad24 (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Фания Халиуллова открывала концерт ансамбля "Неугасимые звезды", где так же была руководителем, и во время исполнения песни внезапно упала. Прибывшие на место медики госпитализировали артистку, но, к сожалению, спасти ее не удалось. По предварительной версии, причина смерти — остановка сердца", – сказано в сообщении.

Уточняется, что 53-летнюю Халиуллову знали, как талантливую певицу и замечательного преподавателя по вокалу. Она также вела национальные татарские праздники в Димитровграде.

Dimgrad24

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