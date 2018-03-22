В Карпатах было жутко холодно, но нас грела доброта украинцев - Жан Рено

Знаменитый французский актер Жан Рено, звезда картин "Леон", "Французский поцелуй" посетил с коллегами Киев. В украинской столице 69-летний артист снимается во франко-украинском фильме "Последний шаг"("The Last Step"), работа над которым прежде проходила в лесах Закарпатья.

В четверг, 22 марта, в Киеве прошла пресс-конференция представителей и актеров фильма, в ходе которой Жан Рено, режиссер Фредерик Петижан, актриса Сара Линд и другие участники производства "Последнего шага" ответили на вопросы журналистов.

Сара Линд и Жан Рено

О чем сожалеет легенда французского кино, приехав в Украину, как на его жизни сказалась бедность родителей и почему артист не спешит дарить детям актерское будущее - в материала "Обозревателя".

О фильме

В беседе с представителями СМИ Рено признался, что "Последний шаг" заинтересовал его атмосферой отчуждения, одиночества, с которой ему приходилось работать ранее. Все дело в том, что во франко-украинской картине актер также сыграет наемного убийцу по имени Генри, при этом, как заверил журналистов режиссер фильма, нет ничего общего между "Последним шагом" и культовым "Леоном".

По сюжету Генри - разыскиваемый наемник, он скрывается и живет в отшельничестве в густых лесах (Фредерик Петижан отыскал их в Закарпатье). На берегу небольшого озера убийца разбил шатер, вокруг которого на мили ни души.

Сара Линд и Жан Рено

Однажды после аварии со снегоходом к шатеру Генри едва живой добирается незнакомка (Сара Линд). Девушка буквально находится при смерти, и наемник, которому куда привычнее лишать людей жизни, нежели спасать их, решает помочь.

"Сюжет фильма привлек окружением, атмосферой отчуждения. Озеро, лес вокруг и снова одиночество. Мне нравятся персонажи такого типа, это такой же одинокий парень, каким был Леон", - отметил Рено.

После съемок сцен в Закарпатье группа приехала в Киев, где отснимет ряд эпизодов на Подоле, городских улицах и в столичном метро.

Фредерик Петижан, Сара Линд и Жан Рено

"Работая над сюжетом "Последнего шага", я даже не задумывался о фильме "Леон". Это один из моих любимых фильмов, очень глубокая картина. Но я не пытался повторить что-либо. Безусловно, я был бы рад такому же успеху нашего фильма, но "Последний шаг" будет кардинально отличаться", - заверил журналистов режиссер Фредерик Петижан.

Жан Рено о пребывании в Украине

Посмотреть столицу Украины Рено еще физически не успел, однако признался, что непременно попробует найти время для прогулки по городу. При этом артист отметил, что был шокирован красотой Закарпатья, где также распробовал и блюда украинской кухни.

"Побывав в Карпатах, я просто был шокирован. Это очень красивое место. Да, было жутко холодно на съемках, но каждое утро мы просыпались и видели вокруг просто магический лес. Природа Карпат невероятная. При этом нас грело дружелюбие украинцев, люди очень добрые, что не могло не радовать", - поделился он.

По словам Рено, быть туристом, увы, ему просто не позволяет профессия.

"Из-за работы я не успеваю быть туристом. Однажды я принимал участие в съемках, которые длились девять месяцев и проходили по всему миру, в разных странах, разных городах. И я все равно не был туристом. Меня спрашивали, видел ли я то или это, посещал ли какие-то известные места, но нет, у меня не было такой возможности. Когда мы работаем, я не могу просто взять камеру и пойти фотографировать церкви, смотреть музеи", - объяснил актер.

Жан Рено

Чувству ответственности и воспитанию столь скрупулезного подхода к работе, как вспомнил Рено, послужило его прошлое.

"Я рос в достаточно бедной семье и привык, что сначала должен сделать свою работу. На следующей неделе у меня будет больше свободного времени, возможно, устрою себе экскурсию по городу", - добавил он.

Жанр Рено о профессии и жизни актера

"Я люблю жизнь, я люблю свою работу, люблю людей, с которыми я работаю", - указал актер, отвечая на вопрос СМИ о грядущем 70-летии. Звезда "Леона" заверил, что даже не думает о приближающемся юбилее.

Сара Линд и Жан Рено

Ранее появившаяся в СМИ информация о том, что Рено якобы уходит из кино после съемок "Последнего шага", оказалась фейковой. Актер заверил, что много думает о возможных ролях и сюжетах, однако раскрывать карты не стал.

Несмотря на свою любовь к кинематографу, в котором Рено задействован уже более 30 лет, подталкивать детей к актерскому будущему он не намерен. По словам артиста, это весьма сложная профессия, к которой его дети должны прийти самостоятельно.

"К счастью, никто (из детей всерьез не увлекается кинематографом - Ред.) Но вот мой сын увлекается пением, и у него здорово получается. Мой дядя был оперным певцом и хороший голос, очевидно, передался моей сестре и моему старшему сыну. Одна из дочерей работает в сфере кино, но она не актриса. Но вы знаете, я счастлив. Я не склонял детей к этой сфере, это очень тяжелый бизнес. К тому же он может быть весьма жестоким с людьми", - объяснил артист.

Сара Линд и Жан Рено

Сара Линд, Жан Рено и Дэвид Гяси

Как сообщалось ранее, снимаясь в Закарпатье, Рено даже выучил несколько украинских слов. Насколько широк словарный запас артиста, неизвестно. При этом во время пресс-конференции в Киеве он неоднократно благодарил журналистов искренним и старательным "Дякую".

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