Украинская ведущая порадовала фанов пикантным фото в боди

Украинская телеведущая Валерия Крук поделилась с поклонниками пикантным снимком.

В кадре знаменитость запечатлена в откровенном боди и ботфортах. При этом Валерия стоит в соблазнительной позе. Снимок был опубликован в Instagram-аккаунте Крук.

К откровенной фотографии телеведущая прикрепила пять самых нелепых фактов, которых когда-либо слышала о себе, и поспешила развенчать эти мифы. К примеру, некоторые из хейтеров Валерии утверждают, что она ест глистов для того, чтобы быть стройной.

Пикантный кадр порадовал пользователей сети, они оставили множество восторженных комментариев по поводу фигуры Валерии.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Валерия Крук взбудоражила пользователей сети обнаженной фотографией, сделанной в постели.