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Украинская ведущая порадовала фанов пикантным фото в боди

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Украинская телеведущая Валерия Крук поделилась с поклонниками пикантным снимком.

В кадре знаменитость запечатлена в откровенном боди и ботфортах. При этом Валерия стоит в соблазнительной позе. Снимок был опубликован в Instagram-аккаунте Крук.

К откровенной фотографии телеведущая прикрепила пять самых нелепых фактов, которых когда-либо слышала о себе, и поспешила развенчать эти мифы. К примеру, некоторые из хейтеров Валерии утверждают, что она ест глистов для того, чтобы быть стройной.

5 самых нелепых фактов обо мне: 1. Я замужем за олигархом. Нет, уже и не замужем, да и муж был далееекоооооо не олигарх. Все мои достижения в жизни - Мои! Действительно мои! Как бы многим не хотелось в это верить и как многим легче думать, что мне все далось легко! Нет.. увы... всё сама! И порой через большие трудности и тяжёлые обстоятельства... 2. Я из Донецка! Так вот: я - коренная киевлянка, сегодня коренных киевлян днём с огнём не отыщешь!😂 но это факт! Родилась, выросла и живу я в Киеве. Училась в русской гимназии имени А.С. Пушкина, #153! Закончила Университет Гражданской Авиации, специальность : инженер -экономист по международным перевозкам! ( ни дня по этой специальности конечно же не работала)) Вся моя семья - преподаватели, а мой покойный дедушка Иван Трофимович Крук - моя Гордость. Профессор, доктор филологических наук, написал множество книг , критику на произведения Русских писателей, за что получал в те годы неплохие гонорары. Он есть в Википедии. Преподавал в педагогическом университете Драгоманова, был настоящим тружеником и никогда не взял ни одной взятки! Учиться у него было очень сложно))) требовательнейший человечище был!!! Так что, вся моя семья жила в Киеве, и я живу. Пока что в Киеве!😉 3. Я вся "сделана"! Я одна из немногих, кто открыто говорит о пластической хирургии, но именно пластических операций по изменению внешности у меня сооооовсем немного! К сожалению женщин, которые меня очень "любят". Хотя... пусть думают, что я сделана от макушки до пят, если они от этого станут счастливее, значит будут добрее! Натуральные Вы мои!😄 4. Я - еврейка. Ничего не имею против , но крови еврейской нет вообще. Почему то многие думают так из-за моей фамилии и мало кто знает, что Крук - это вид птицы из рода воронов)) 5. И мое любимое - я ем глисты, чтобы быть худой! 🤦‍♀️ Наверное, это единственные организмы, которые живут с нами до самой смерти, но специально я их не ем!💁‍♀️ P.S. Мужчины, такие мужчины.... Очень любят распускать сплетни о своих бывших женщинах, что не делает им никакой чести! Фи....😏 особенно если расставание было не по их инициативе... Вот Вам такое себе вечернее откровение!🤗 Добра и Мира всем! 🙏❤️#весна#любовь

Публикация от Валерия Крук (@valeriyakruk)

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Пикантный кадр порадовал пользователей сети, они оставили множество восторженных комментариев по поводу фигуры Валерии.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Валерия Крук взбудоражила пользователей сети обнаженной фотографией, сделанной в постели.

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