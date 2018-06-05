"У матерей инфаркт": Лобода шокировала "дикими" танцами

Певица Светлана Лобода, которая недавно родила, шокировала подписчиков Instagram тверком и энергичными танцами с животом на девятом месяце.

"Во время съемок данного видео ни одна актриса не пострадала", - подписала певица видео.

Также она объявила, что 8 июня состоится премьера нового сингла "SuperSTAR".

Подписчики по-разному отреагировали на энергичные танцы.

"Природа наградила вас энергией!!", "Это вы что беременная так прыгали??", "Как не страшно с таким животом, он уже опустился", "У яжматерей случился инфаркт", "Там все беременные", "Крутая песня, но эти танцы будучи беременной", "Какой ужас", "О мой бог, просто бомба из бомб", - можно прочитать в комментариях.

instagram.com/lobodaofficial

Новости Лобода появилась на публике после рождения второй дочери

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода раскрыла интимные подробности родов.