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''Там Зелинский'': Путин публично оконфузился с ответом про выборы в Украине

7.5тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин во время своей пресс-конференции в четверг, 20 декабря, вспомнил об украинском шоумене Владимире Зеленском, допустив ошибку в его фамилии.

Так, Путин назвал основателя "Квартала 95" Зелинским во время ответа на вопрос о выборах в Украине (видео смотрите ниже).

Журналист спросил президента РФ о рейтингах кандидатов в президенты Украины, на что тот ответил, что в стране есть несколько претендентов на победу на выборах.

Путин и Зеленский

Путин и Зеленский

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"Там будет еще Зелинский", – сказал Путин, оконфузившись с фамилией шоумена.

Пресс-конференция Путина

Пресс-конференция Путина

Скриншот из видео трансляции

Пресс-конференция Путина

Пресс-конференция Путина

Скриншот из видео трансляции

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Отметим, что увидеть, как Путин отвечает на вопросы журналистов, можно как по телевизору, так и онлайн на ряде интернет-ресурсов. В частности, онлайн-трансляция доступна здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-конференция Путина в Москве проходит ежегодно накануне Нового года. Нынешнее общение с прессой для российского лидера стало уже четырнадцатым по счету. В этом году аккредитовано рекордное число журналистов — около 1700.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Выборы президента Украины 2019
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин
Теги
95 КварталНовости России
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Терехова Меланья
Терехова Меланья
Ах-ха-ха, да ваш Путин совсем не разбирается в сортах этого предвыборного говна.
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Путин президент Украины? Вы о пресс конференции Порошенко меньше писали.
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Putin Serjio
Putin Serjio
Он его просто не знает
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Putin Serjio, А че он должен знать фамилии всех рагульских клоунов?
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