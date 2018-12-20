''Там Зелинский'': Путин публично оконфузился с ответом про выборы в Украине

Президент России Владимир Путин во время своей пресс-конференции в четверг, 20 декабря, вспомнил об украинском шоумене Владимире Зеленском, допустив ошибку в его фамилии.

Так, Путин назвал основателя "Квартала 95" Зелинским во время ответа на вопрос о выборах в Украине (видео смотрите ниже).

Журналист спросил президента РФ о рейтингах кандидатов в президенты Украины, на что тот ответил, что в стране есть несколько претендентов на победу на выборах.

Путин и Зеленский

"Там будет еще Зелинский", – сказал Путин, оконфузившись с фамилией шоумена.

Пресс-конференция Путина Скриншот из видео трансляции

Пресс-конференция Путина Скриншот из видео трансляции

Отметим, что увидеть, как Путин отвечает на вопросы журналистов, можно как по телевизору, так и онлайн на ряде интернет-ресурсов. В частности, онлайн-трансляция доступна здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-конференция Путина в Москве проходит ежегодно накануне Нового года. Нынешнее общение с прессой для российского лидера стало уже четырнадцатым по счету. В этом году аккредитовано рекордное число журналистов — около 1700.

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