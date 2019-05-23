Тайная свадьба Потапа и Каменских: появилось сенсационное видео

В сети появилось сенсационное видео шоумена Потапа (Алексей Потапенко) с певицей Настей Каменских (NK), где артист открыто признался в любви.

На YouTube-канале Потапа появилось видео, где артист наконец-то открыл тайну их отношений с Каменских (ролик находится внизу страницы)

"Это настоящая, любовь, мать его. У нас будут красивые и милые дети", – спел артист в знаковом треке ПТП "Константа". Также в строчках Потап указал "я последний человек, который скрывал отношения сто тысяч лет", и отметил, что таким образом он хотел уберечь Настю от публичных высказываний.

"Свадебный" ролик Потапа и Насти YouTube

Таким образом и подтвердились слухи о свадьбе, которая состоится в четверг, 23 мая 2019 года.

Напомним, что в сети давно ходят слухи, что между Потапом и Настей Каменских есть роман. В октябре 2017 года они сообщили, что ставят совместную.деятельность на паузу.

"Свадебный" ролик Потапа и Насти YouTube

"Свадебный" ролик Потапа и Насти YouTube

В сентябре 2018 года артисты одновременно похвастались фото из Майами, а в августе отправились вместе на отпуск в Италию. Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминает обручальное.

"Свадебный" ролик Потапа и Насти YouTube

"Свадебный" ролик Потапа и Насти YouTube

"Свадебный" ролик Потапа и Насти YouTube

"Свадебный" ролик Потапа и Насти YouTube

"Свадебный" ролик Потапа и Насти YouTube

А 17 января Потап и Настя вновь показали совместное фото за границей, породив новые слухи об отношениях. Также Каменских представляла снимки, на которых поклонники видели признаки беременности.

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