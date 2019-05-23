Тайная свадьба Потапа и Каменских: появилось сенсационное видео

В сети появилось сенсационное видео шоумена Потапа (Алексей Потапенко) с певицей Настей Каменских (NK), где артист открыто признался в любви.
На YouTube-канале Потапа появилось видео, где артист наконец-то открыл тайну их отношений с Каменских (ролик находится внизу страницы)
"Это настоящая, любовь, мать его. У нас будут красивые и милые дети", – спел артист в знаковом треке ПТП "Константа". Также в строчках Потап указал "я последний человек, который скрывал отношения сто тысяч лет", и отметил, что таким образом он хотел уберечь Настю от публичных высказываний.
"Свадебный" ролик Потапа и Насти
YouTube
Таким образом и подтвердились слухи о свадьбе, которая состоится в четверг, 23 мая 2019 года.
Напомним, что в сети давно ходят слухи, что между Потапом и Настей Каменских есть роман. В октябре 2017 года они сообщили, что ставят совместную.деятельность на паузу.
"Свадебный" ролик Потапа и Насти
YouTube
"Свадебный" ролик Потапа и Насти
YouTube
В сентябре 2018 года артисты одновременно похвастались фото из Майами, а в августе отправились вместе на отпуск в Италию. Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминает обручальное.
"Свадебный" ролик Потапа и Насти
YouTube
"Свадебный" ролик Потапа и Насти
YouTube
"Свадебный" ролик Потапа и Насти
YouTube
"Свадебный" ролик Потапа и Насти
YouTube
"Свадебный" ролик Потапа и Насти
YouTube
А 17 января Потап и Настя вновь показали совместное фото за границей, породив новые слухи об отношениях. Также Каменских представляла снимки, на которых поклонники видели признаки беременности.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В мае 2019 года появилась информация, что артисты готовятся к свадьбе, которая запланирована на 23 мая.
Каменских и Потапа уже начали массово поздравлять в сети с грядущей свадьбой.
На церемонии 23 мая будет присутствовать бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая может стать свидетельницей.
Певица прокомментировала слухи о свадьбе, уклончиво заявив, что она оберегает свою частную жизнь, о чем она неоднократно говорила во многих официальных интервью.
Менеджмент Каменских, в свою очередь, заверил, что артисты сделают заявление, если будет повод, а пока информация о свадьбе – просто слухи.
Позже Каменских поделилась планами на лето, однако поклонники были возмущены, что она ничего не сказала о свадьбе.
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