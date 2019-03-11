Стали известны имена номинантов премии “Золота Жар-птиця”

Уже 18 апреля в Национальном дворце искусств “Украина” состоится церемония награждения лучших представителей украинского шоу-бизнеса и незабываемое шоу с участием топовых артистов.

В этом году организаторы “Золотої Жар-птиці”, телеканал М2 и компания “Таврійські Ігри”, отметят наградами достижения исполнителей в 11 номинациях.

За почетное звание “Певицы года” будут соревноваться волшебные Андриана, Alyosha, TARABAROVA, Оля Цибульская и Злата Огневич. За первенство в категории “Певец года” будут бороться Александр Пономарёв, Сергей Бабкин, Pianoбой (Дмитрий Шуров), Kishe и Ivan NAVI.

Легендарные “Воплі Відоплясова”, которые являются лидерами по количеству полученных статуэток за всю историю “Золотої Жар-птиці”, возвращаются в гонку! У группы есть высокие шансы закрепить свой рекорд, так как она попала в три номинации – “Рок-группа”, “Клип года” и “Баллада года”.

Безусловно хитовое “Поплакала – і стоп…” привело KAZKA также в три номинации, среди которых, собственно, – и “Хит года”. Здесь соперниками группы станут звёзды Mozgi Entertainment и их трек “Промінь”, а также – певицы NK, Alyosha и Андриана.

Особое внимание приковано к номинации “Народный хит”. Её результаты зависят не от решения профессионального жюри, а являются непосредственным выбором аудитории. Голосование за наиболее популярную в народе песню года открыто на OBOZREVATEL.

Определение победителей будет проходить в два этапа. Каждая номинация насчитывает пять артистов, чьи клипы получили самые высокие рейтинги в эфире телеканала М2 в период с 1 марта 2018 по 1 марта 2019 включительно.

Далее список номинантов попадёт к экспертному совету, который путём тайного индивидуального голосования и определит победителей. На следующий день после проведения национальной музыкальной премии “Золота Жар-птиця” организаторы обещают опубликовать анкеты каждого из экспертов, чтобы любой участник или зритель смог посчитать баллы и самостоятельно проверить результаты голосования.

В состав жюри входят радио- и телепродюсеры и известные персоны украинского шоу-бизнеса: Роман Муха, Валентин Коваль, Нателла Чхартишвили-Зацаринная, Роман Недзельский, Алёна Мозговая, Юрий Никитин, Руслан Квинта, Виталий Климов, Виталий Дроздов, Валерий Сасковец, Александр Рассказов, Евгений Фешак, Роман Давыдов, Антон Цеслик, Роман Кальмук, Вадим Лисица, Андрей Великий, Сергей Кузин, Михаил Некрасов, Андрей Пасечник, Игорь Кондратюк, Евгений Филатов, Евгений Евтухов.

Полный список номинаций и номинантов национальной музыкальной премии “Золота Жар-птиця” в 2019 году:

ПЕВИЦА ГОДА

Андриана Alyosha

TARABAROVA

Оля Цибульская

Злата Огневич

ПЕВЕЦ ГОДА

Александр Пономарёв

Сергей Бабкин

Kishe

Ivan NAVI

Pianoбой

ПОП-ГРУППА

KAZKA

DILEMMA

KADNAY

Клей Угрюмого

RUMBERO'S

РОК-ГРУППА

THE HARDKISS

Антитіла

Беz Обмежень

Воплі Відоплясова

СКАЙ

ХИТ ГОДА (ПЕСНЯ ГОДА)

KAZKA – Плакала

NK – Тримай

Alyosha – Текіла

All stars MOZGI Ent. – Промінь

Андриана – Ой, мамо

КЛИП ГОДА

Оля Цибульская – Сукня біла

Злата Огневич – Долоні

KAZKA – Плакала

Андриана – Ой, мамо

Воплі Відоплясова – Кобіта

БАЛЛАДА ГОДА

Александр Пономарёв – Неймовірна

Воплі Відоплясова – Дібрівонька

THE HARDKISS – Мелодія

Антитіла – Лови момент

Беz Обмежень – Листопад

ПРОРЫВ ГОДА

Alina Pash

LAUD

DILEMMA

ЛІА

Alyona Alyona

НАРОДНЫЙ ХИТ

Потап & Олег Винник – Найкращий день OST “Скажене Весілля”

NK – Тримай

Оля Цибульская – Сукня біла

Андриана – Ой, мамо

Ирина Федишин – Роман

ДЭНС ХИТ (ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ХИТ)

DILEMMA – Майлав

KADNAY – Тіло

TARABAROVA – Маніфест

Злата Огневич – Долоні

VALEVSKA – Моє Тіло

ИНДИ

KADNAY

Jamala

LAUD

Один в каное

Женя і Катя

Церемония награждения премии “Золота Жар-птиця” состоится 18 апреля в 18:00 в Национальном дворце “Украина”. Кроме вручения заветных статуэток, зрителей ждёт и гала-концерт; эксклюзивные номера представят THE HARDKISS, KAZKA, JAMALA, Сергей Бабкин, Alyosha, “ВВ”, Злата Огневич, Pianoбой, “БЕZ ОБМЕЖЕНЬ”, TARABAROVA, Андриана, Александр Пономарёв и другие.

Специальным гостем вечера станет Тина Кароль.

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