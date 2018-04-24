"Сомневаюсь, что линзы помогут": украинский певец разнес конкурсную песню MELOVIN’а

Так как в песне MELOVIN’a, представителя Украины на "Евровидении-2018" нет ни "вирусной" мелодии, ни запоминающихся слов, единственным преимуществом артиста на международной арене остаются его цветные линзы. Но и они вряд ли ему помогут.

Таким мнением в интервью "Обозревателю" поделился лидер некогда популярной украинской группы "Гринджоли" Роман Калын. По словам певца, в Португалии украинец встретит куда более сильных конкурентов.

Роман Калын Фото: Сергей Дидковский

"В этом году я болел за TAYANNA, как по мне, у нее наиболее хитовая песня была. Послушайте радиоэфир, ее песня просто рвет все хит-парады. А где песня победителя? Кто-то может ее напеть? Какие там слова? Какая там вирусная мелодия? Основное преимущество нашего участника на конкурсе - это цветные линзы. Сомневаюсь, что они ему помогут победить", - заявил музыкант.

Примером сильного конкурента Калын назвал импульсивную и яркую певицу Нетту Барзилай, которая с песней "Toy" представит на "Евровидении-2018" Израиль.

При этом Калын отметил и тот факт, что предсказать итоги "Евровидения" слишком сложно.

"Оценивать шансы сложно. Результат конкурса предугадать почти невозможно, и этому есть убедительные доказательства, такие как победа финнов-рокеров с музыкой 70-х (хард-рок-группа Lordi, победители "Евровидения-2006". - Ред.), победа "бородатой певицы" (австрийский поп-певец Томас Нойвирт (Кончита Вурст), победитель "Евровидения-2014". - Ред.), и так далее", - добавил он.

Напомним, в 2005 году группа Романа Калына "Гринджолы" также представила Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение", где выступила с тем же хитом Оранжевой революции "Разом нас багато" и заняла 19 место из 39-ти.

Спустя некоторое время интерес украинцев к творчеству группы остыл, трио превратилось в проект одного музыканта, а с недавнего времени "Гринджоли" перестали существовать вовсе.

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