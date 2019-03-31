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/Шоубиз

Снимал мужчина: раскрылась правда голого фото Лазарева

3.3тЧитать материал на украинском

Автором фото обнаженного российского певца Сергея Лазарева оказался известный фотограф, который часто снимает звезд шоубизнеса.

Речь идет о Руслане Рощупкине. Об этом сообщается на Telegram-канале "Только никому". "Ответственность за голого Лазарева в комментах взял на себя любимый фотограф наших звезд Руслан Рощупкин", — говорится в посте.

В частности, Рощупкин написал под фото: "Все-таки фотографа можно было подписать. Первый раз мне доверили такую ответственную съемку".

Снимал мужчина: раскрылась правда голого фото Лазарева

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''Лазарев подарил?'' Лорак поставила фанатов в замешательство новым снимком

Сергей Лазарев

Сергей Лазарев

АиФ

Как сообщал OBOZREVATEL, Лазарев, которому приписывают романтические отношения с украинской звездой Ани Лорак, озадачил поклонников пикантным снимком, на котором изображен полностью голым. Фанаты артиста бурно отреагировали на горячую фотографию Лазарева, предположив, что его фотографировала именно украинка Ани Лорак.

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Персоны
Сергей ЛазаревАни Лорак
Место
Россия
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