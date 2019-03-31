Снимал мужчина: раскрылась правда голого фото Лазарева

Автором фото обнаженного российского певца Сергея Лазарева оказался известный фотограф, который часто снимает звезд шоубизнеса.

Речь идет о Руслане Рощупкине. Об этом сообщается на Telegram-канале "Только никому". "Ответственность за голого Лазарева в комментах взял на себя любимый фотограф наших звезд Руслан Рощупкин", — говорится в посте.

В частности, Рощупкин написал под фото: "Все-таки фотографа можно было подписать. Первый раз мне доверили такую ответственную съемку".

Сергей Лазарев АиФ

Как сообщал OBOZREVATEL, Лазарев, которому приписывают романтические отношения с украинской звездой Ани Лорак, озадачил поклонников пикантным снимком, на котором изображен полностью голым. Фанаты артиста бурно отреагировали на горячую фотографию Лазарева, предположив, что его фотографировала именно украинка Ани Лорак.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!