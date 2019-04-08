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Сменивший имя украинский певец поднял зал ''Голосу країни'' на ноги: видео

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Украинский певец Александр Ткаченко, который с приходом на шоу "Голос країни-9" сменил имя на Девид Аксельрод, своим номером заставил зрителей 12-го выпуска аплодировать стоя.

В четвертьфинале, который прошел в эфире "1+1" 7 апреля, артист успешно выступил с попурри из песен британской группы Queen - Who Wants To Live Forever, We Will Rock You и Show Must Go On (видео смотрите ниже).

Сменивший имя украинский певец поднял зал ''Голосу країни'' на ноги: видео

Эффектное выступление Аксельрода сопроводили визуализированными портретами вокалиста Queen Фредди Меркьюри и яркими световыми эффектами. В конце своего выступления певец спустился в зал к зрителям и возвысился над судьями на специальной платформе.

Сменивший имя украинский певец поднял зал ''Голосу країни'' на ноги: видео
Сменивший имя украинский певец поднял зал ''Голосу країни'' на ноги: видео
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Благодаря эффектному выступлению Дэвид Аксельрод прошел в полуфинал, который состоится уже 14 апреля. А тем временем видео с его номером собрало более 100 тыс. просмотров в YouTube.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в 9 выпуске проекта "Голос країни" певец Дэвид Аксельрод рассказал, почему решил сменить имя. Как признался артист в ответ на вопрос Потапа, причиной для смены имени стала сложная для него история, однако он рад, что смог поделиться ею со зрителями.

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Персона
Александр Ткаченко
Место
Украина
Теги
шоуГолос країни-9видеотелеканал 1+1
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