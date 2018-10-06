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СпортLady

Серов написал заявление на обвинившую его в изнасиловании звезду "Дома-2"

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Знаменитый советский и российский певец Александр Серов написал заявление за клевету на участницу реалити-шоу "Дом-2" Дарью Друзьяк, которая обвинила 64-летнего артиста в избиении и изнасиловании. Об этом сообщает Сosmo.

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Уточняется, что ранее 29-летняя девушка обвинила исполнителя в изнасиловании и избиении. Она заявила также, что якобы беременна от него, но боится за свою жизнь, так как ее могут похитить.

Певец же отрицал все обвинение. Он сообщил, что просто помогал девушке с жильем по просьбе общей знакомой.

Серов написал заявление на обвинившую его в изнасиловании звезду "Дома-2"

Серов также рассказал, что в квартире, где он позволил жить Дарье, он хранил 320 тысяч рублей, а потом заметил, что эти деньги пропали. Исполнитель отмечает, что у участницы реалити-шоу есть судимость за воровство. По словам певца, он жалеет о знакомстве с девушкой.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 29-летняя Дарья Друзьяк ждет ребенка от популярного советского и российского певца Александра Серова. Она рассказала подробности романа с 64-летним певцом.

Место
РоссияМосква
Объекты
Дом-2изнасилованиебеременность
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